İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, çarşamba akşamından bu yana Gazze'de 140'tan fazla hedefin vurulduğu, buna karşın Gazze'den de 80 roket atıldığı belirtildi. Saldırılarda biri hamile kadın, biri de çocuk olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı ifade edildi

Hürriyet'te yer alan habere göre açıklamada, Gazze Şeridi’nden fırlatılan roketlerden 25'inin "Demir Kubbe" hava savunma sistemiyle düşürüldüğü, diğerlerinin ise İsrail bölgelerindeki açık alanlara düştüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun akşam saatlerinden bu sabaha kadar 3 dalga saldırı gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Sabahın erken saatlerinde İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, Hamas'a ait eğitim kampları ile 20'den fazla askeri hedefi vurdu" ifadesini kullanıldı.

Açıklamada, Hamas'a ait askeri lojistik merkezi, Hamas'ın deniz kuvvetlerinin eğitim alanı ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus beldesinde Hamas'a ait askeri noktaların da hedef alındığı vurgulandı.

İsrail'in saldırılarında3 Filistinli şehit oldu

İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hamile bir kadın ile 1,5 yaşındaki çocuğu olmak üzere 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 Filistinli yaralanmıştı.