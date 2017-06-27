T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusundan açıklama geldi

27 Haziran 2017 15:56

İsrail, Gazze'ye yönelik hava bombardımanı düzenledi. Gün içerisinde İsrail ordusu Gazze'den roketli saldırı gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İsrail Hava Kuvvetleri, Filistin'in Gazze kentine hava saldırısı düzenledi.

Gün içerisinde İsrail-Gazze sınırından roketli saldırı gerçekleştirildiği haberleri sonrası, Gazze sakinleri, İsrail'in kente hava saldırısı düzenlediğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinden saldırı haberleri aktarılıyor.

Press TV, hava saldırılarının Gazze'nin batısını hedef aldığını açıkladı.

Skynews Arabia ise güneyde Refah Sınır Kapısı yakınlarının vurulduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise "Bugün Gazze'den atılan füzeye karşılık Hava Kuvvetlerimiz 2 Hamas askeri tesisini vurdu" denildi.

Gazze'den gerçekleştirildiği öne sürülen roketli saldırının herhangi bir mal veya can kaybına yol açmadığı açıklanmıştı.

 

ETİKETLER

israilgazzehava saldırısıorduaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24