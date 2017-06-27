İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail, Gazze'ye yönelik hava bombardımanı düzenledi. Gün içerisinde İsrail ordusu Gazze'den roketli saldırı gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İsrail Hava Kuvvetleri, Filistin'in Gazze kentine hava saldırısı düzenledi.

Gün içerisinde İsrail-Gazze sınırından roketli saldırı gerçekleştirildiği haberleri sonrası, Gazze sakinleri, İsrail'in kente hava saldırısı düzenlediğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinden saldırı haberleri aktarılıyor.

Press TV, hava saldırılarının Gazze'nin batısını hedef aldığını açıkladı.

Skynews Arabia ise güneyde Refah Sınır Kapısı yakınlarının vurulduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise "Bugün Gazze'den atılan füzeye karşılık Hava Kuvvetlerimiz 2 Hamas askeri tesisini vurdu" denildi.

Gazze'den gerçekleştirildiği öne sürülen roketli saldırının herhangi bir mal veya can kaybına yol açmadığı açıklanmıştı.