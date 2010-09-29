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Dünya

İsrail'den, Gazze'ye giden giden yardım gemisine elektroşok

İsrail askerlerinin, KKTC'den Gazze'ye giden "Irene" adlı teknedeki aktivistlere karşı "Tazer" adı verilen elektroşok cihazı kullandığı ortaya çıktı.

29 Eylül 2010 03:00

T24 - Mavi Marmara gemisine yapılan kanlı baskında mermi kullanan İsrail askerlerinin, KKTC'den Gazze'ye giden "Irene" adlı teknedeki aktivistlere karşı "Tazer" adı verilen elektroşok cihazı kullandığı ortaya çıktı.


Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, teknede bulunan eski İsrail Hava Kuvvetleri pilotu Yonatan Shapira, İsrail askerlerinin tekneyi durdurmak için şiddet kullanmadığı yolundaki haberlerin doğru olmadığını belirterek, askerlerden birinin kendisine "Tazer" elektroşok silahıyla müdahale ettiğini söyledi.


KKTC'nin Gazimağusa Limanı'ndan yola çıkan ve ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan 3 mürettebat ile 8 aktivist ve 2 gazeteciyi taşıyan teknenin Aşdod Limanı'na çekilmesinden sonra gözaltına alınan aktivistlerden 5'i dün serbest bırakıldı.


Serbest bırakılanlar arasında bulunan Shapira, İsrail askerlerinin tekneyi ele geçirmesi sırasında uğradıkları muamelenin kelimelerle tarif edilemeyeceğini bildirdi.


Askerlerin tekneyi zor kullanmadan ele getirmeye çalıştığı yolundaki iddiaların doğru olmadığını belirten Yahudi aktivist, “İğrenç muameleler yaptılar ve şiddet kullandılar" dedi.


Teknede bulunan ve II. Dünya Savaşı'nda soykırımdan sağ kurtulan 82 yaşındaki Yahudi aktiivist Reuven Moskowitz de şiddet kullanıldığını doğruladı. Moskowitz, “Hiç beklemiyorduk, ama İsrail askerlerinin şiddetli saldırısına uğradık" dedi.

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