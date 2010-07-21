-İSRAİL'DEN GAZZE ŞERİDİ'NE TOP ATEŞİ TEL AVİV (A.A) - 21.07.2010 - İsrail ordusunun tankları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde bazı hedefleri top ateşine tuttu. Gazze'deki hastane kaynaklarına göre, bombardımanda bir Filistinli öldü, 6'sı yaralandı. Yaralıların Beyt Hanun'da hastaneye kaldırıldıkları belirtilirken, ikisinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Ölü ve yaralıların Filistinli militanlar mı, yoksa siviller mi olduğu konusunda henüz bilgi alınamadı. İsrail ordusu da bombardımanla ilgili bir açıklamada bulunmadı.