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Dünya

İSRAİL'DEN GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRI TEL AVİV (A.A)

08 Ekim 2010 00:03

-İSRAİL'DEN GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRI TEL AVİV (A.A) - 07.10.2010 - İsrail ordusu, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ne ikinci kez füze saldırısı düzenledi. Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde hareket halinde bir araca yapılan füze saldırısında, Filistinli kaynaklara göre 3 Filistinli yaralandı. Gazze'deki görgü tanıkları, hedeflenen aracın El-Zehra kenti ile Nuseyrat mülteci kampı arasındaki yolda vurulduğunu belirttiler. Saldırıda yaralanan 3 kişinin El Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.  Yaralananların kimlikleri ile ilgili henüz bir ayrıntı verilmedi. Dün gece yarısı İsrail savaş uçaklarının yine Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı hedeflere düzenlediği füze saldırılarında 5 Filistinli yaralanmıştı. İsrail ordu sözcülüğü, uçakların "iki terör hedefini" vurduğunu öne sürmüş; saldırının dün Gazze'den yönelen iki roket saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

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