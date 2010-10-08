-İSRAİL'DEN GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRI TEL AVİV (A.A) - 07.10.2010 - İsrail ordusu, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ne ikinci kez füze saldırısı düzenledi. Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde hareket halinde bir araca yapılan füze saldırısında, Filistinli kaynaklara göre 3 Filistinli yaralandı. Gazze'deki görgü tanıkları, hedeflenen aracın El-Zehra kenti ile Nuseyrat mülteci kampı arasındaki yolda vurulduğunu belirttiler. Saldırıda yaralanan 3 kişinin El Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi. Yaralananların kimlikleri ile ilgili henüz bir ayrıntı verilmedi. Dün gece yarısı İsrail savaş uçaklarının yine Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı hedeflere düzenlediği füze saldırılarında 5 Filistinli yaralanmıştı. İsrail ordu sözcülüğü, uçakların "iki terör hedefini" vurduğunu öne sürmüş; saldırının dün Gazze'den yönelen iki roket saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiğini duyurmuştu.