İsrail'den Filistinlilere 'mezar' yasağı

İsrail polisinin, Filistinli ailenin cenazesini Mescid-i Aksa yakınındaki Babü'r-Rahme Mezarlığı'na defnetmesine izin vermediği bildirildi.

Kudüs'te yaşayan Filistinli Ahmed Karain, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Babü'r-Rahme Mezarlığı'na annesini defnetmek için gittiklerinde İsrail polisinin engellemesiyle karşılaştıklarını belirterek, “Annemi başka bir mezarlığa defnetmek zorunda kaldık. Daha önce böyle bir uygulama yoktu” dedi.

Eski Kudüs Müftüsü ve Mescid-i Aksa hatibi Şeyh İkrime Sabri, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, “ İsrail mezarlığın güneyindeki Silvan Mezarlığı olarak bilinen kısmı Babü'r-Rahme Mezarlığı'nın bir parçası ve devletin arazisi olarak kabul ediyor ancak burası mezarlıktan bir parça değil.

Silvan sakinleri senelerdir ölülerini bu mezarlığa defnediyor. İsrail 'in iddiaları gerçeği yansıtmıyor” diye konuştu.

Silvan, Mescid-i Aksa, su kaynakları ve tarihi eserleri bünyesinde barındırması sebebiyle Kudüs'ün gözde mekanlarından birisi olarak dikkati çekiyor.

İsrail , yaklaşık bin Filistinlinin yaşadığı Silvan'daki El-Bostan semtini, İsrail 'in Kudüs belediyesiyle resmi bağlantısının olmaması gerekçesiyle yıkmayı planlıyor.