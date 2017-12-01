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Dünya

İsrail'den Filistin'e hava saldırısı

Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında 3 kişi yaralandı

01 Aralık 2017 00:34

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırıya dair yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan bugünkü saldırılarında 3 Filistinlinin yaralandığını belirtti. 

Kudra, saldırıda yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığını dile getirdi. 

İsrail ordusu, Gazze'den havan mermisi atıldığı gerekçesiyle, bölgedeki 4 farklı noktaya hava ve kara saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu. 

Filistinli görgü tanıkları ise İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde bulunan iki gözetleme kulesini hedef aldığını söylemişti.

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