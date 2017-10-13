İsrail'den Filistin'e Hamas koşulu

İsrail, Hamas ile El Fetih arasında varılan uzlaşı anlaşmasını kabul etmeleri için bazı ön koşullarının olduğunu açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından resmi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Filistin Yönetimi ve Hamas arasında varılan anlaşmanın 'İsrail'in tanınması ve Hamas'ın silahsızlandırılması' şartlarını içermesi gerektiği belirtildi.

İsrailli sivil ve askerlerin naaşlarının teslim edilmesi istendi

Hamas'ın elinde tutulduğu belirtilen İsrailli siviller ve İsrail askerlerinin naaşlarının teslim edilmesi gerektiği şartının da yer aldığı açıklamada, "Tünel kazamayı sürdürmek, füze üretmek ve İsrail'e yönelik terör saldırıları başlatmak Ortadoğu Dörtlüsü'nün şartları ve ABD'nin diplomatik süreci yenileme çabaları ile uyumlu değil. İsrail bu şartların yerine getirilmesini ve Hamas'ın elinde acımasızca tutulan İsrailli siviller Avra Mengistu ve Hişam a-Said'in acilen serbest bırakılmasını ayrıca İsrail askerleri Oron Şaul ve Hadar Goldin'in naaşlarının teslim edilmesini istiyor. Hamas silah bırakmadıkça ve İsrail'in yok edilmesi çağrısını sürdürdükçe İsrail, Gazze'deki tüm terörist faaliyetlerden Hamas'ı sorumlu tutacak. İsrail bu şartları içermeyen tüm uzlaşılara karşıdır" denildi.

İsrail'in sahadaki gelişmeleri takip edip ve buna göre hareket edeceği de belirtildi.

“Fetih-Hamas uzlaşısı başarıya ulaşmayı daha da zorlaştırıyor”

Sputnik’in haberine göre Netanyahu, Twitter hesabından ise daha sert ifadeler kullandığı bir açıklama yaptı. Netanyahu "Komşularımızla barış yapmaktan daha fazla istediğimiz bir şey yok ancak Hamas ve Fetih arasında yapılan anlaşma bu barışa ulaşmayı daha da zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Netanyahu açıklamasında ayrıca Hamas'ı çocukları öldürmek, soykırımı savunmak, LGBTİ topluluğuna baskı yapmak, İsraillileri rehin tutmak, muhalefete işkence yapmak ve El Kaide Lideri Usame Bin Ladin'in ölümünün ardından yas tutmakla da suçladı.

1 Aralık’tan itibaren Gazze Şeridi’nin yönetimi Hamas’tan alınacak

Fetih-Hamas anlaşmasına göre, Filistin Yönetimi 1 Aralık'tan geç olmamak kaydıyla Gazze Şeridi'nin yönetimini Hamas'tan alacak. 1 Kasım'dan geç olmamak şartıyla Gazze'deki sınır kapılarının kontrolü de Filistin Yönetimi'ne devredilecek. Ancak Hamas'ın silahlı kanadının geleceği ve daha geniş siyasi stratejiler gibi kritik konular ileriki bir tarihte tartışılacak.

Filistinliler arasındaki birliği sağlamak İsrail ile çift devletli bir çözümü müzakere etmek açısından önemli görülüyor. Ancak İsrail, Hamas'ın Filistin hükümetinin bir parçası olmasına karşı çıkıyor. Olası çift devletli çözüm görüşmelerinden önce Tel Aviv, Filistinliler'den Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve bu şekilde uluslararası anlaşmalara uyulmasını istiyor.