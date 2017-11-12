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Dünya

İsrail'den Filistin'e: Çok sert karşılık veririz

Netanyahu, Gazze'den İsrail hedeflerine yönelik herhangi bir saldırıdan Hamas'ın sorumlu olacağını kaydetti

12 Kasım 2017 21:59

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze sınırındaki tüneli patlatmasının ardından Filistinli gruplar tarafından kendilerini hedef alan bir saldırı gerçekleştirilmesi durumunda "sert karşılık" vereceklerini belirtti.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, Bakanlar Kurulu toplantısının başında yaptığı konuşmada, Gazze'deki Filistinli grupları işaret ederek, "Kim olursa olsun bize saldırmaya çalışanlara sert karşılık vereceğiz. Örgütler, haydut gruplar ya da hangi kesim olursa olsun tüm kesimleri kastediyorum." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Gazze'den İsrail hedeflerine yönelik herhangi bir saldırıdan Hamas'ın sorumlu olacağını kaydetti.

İsrail, 30 Ekim'de Gazze Şeridi sınırında Filistin'deki İslami Cihad Hareketi'ne bağlı bir tüneli patlatmış, olayda 12 kişi hayatını kaybetmişti. 

İsrail ordusunun bugün ise Gazze Şeridi sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattığı bildirilmişti.

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