İsrail'den esir askerine karşılık bin Filistinli mahkûma özgürlük

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Şalit'in ailesi ve destekçileri Kudüs'teki Başbakanlık ofisine yürüyor

Hamas Barguti'nin serbest kalmasını istiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın kaçırdığı İsrail askeri Gilat Şalit'i serbest bırakması halinde, bin Filistinli tutsağı serbest bırakabileceklerini söyledi.Netanyahu, yaptığı açıklamada, tüm İsraillilerin Şalit'in sağ salim geri dönmesini istediğini belirtti.Bununla birlikte ülkesinin bunun için her bedeli ödemeye hazır olmadığını kaydeden Netanyahu, "çünkü geçmişteki deneyimlerin serbest bırakılan birçok Filistinli'nin İsrail'e saldırılar düzenlediğini gösterdiğini" söyledi.Netanyahu, "Şalit'e karşı bin Filistinli'nin teröristin şartlı serbest bırakılmasına hazır olduklarını kayderken, bu durumun her hükümet için zor bir karar olduğunu" dile getirdi.1985 yılında serbest bırakılan 1000 mahkûmun, 2004 yılında İsrailli iş adamına Elhanan Tannenbaum'a karşılık serbest bırakılan 400 mahkûmun serbest bırakıldığını belirten Netanyahu, bu kişilerin 27 İsrailli'nin öldürülmesinden sorumlu olduğunu hatırlattı.Netanyahu'nun açıklaması, Şalit'in anne ve babası ile pekçok destekçinin katıldığı ve Şalit'in serbest bırakılması için Şalit ailesinin Galile'deki evinden Kudüs'teki Başbakanlık ofisine doğru gerçekleştirilen, hükümete siyasi baskı kurma hedefindeki yürüyüşün başlamasından 4 gün sonra geldi.Şalit'in anne ve babası ile birlikte yaklaşık 10 bin kişi, geçtiğimiz günlerde Şalit'in serbest bırakılması için adım atmaya yanaşmayan Netanyahu hükümeti üzerinde baskı kurmak amacıyla Şalit ailesinin Galile'deki evlerinden Kudüs'te bulunana Başbakanlık ofisine doğru yürüyüşe geçmişti.Esir askerin büyükbabası Zvi Şalit, Netanyahu'nun Şalit ile ilgili tavrını, "Şalid için ölüm cazası" olarak tanımlamıştı.İsrail'den gelen bu öneride Hamas için en önemli nokta serbest bırakılacakların isimleri olurken, daha önceki olası takas görüşmeleri öncesi El Fetih yöneticilerinden Marvan Barguti'nin ismi, serbest bırakılması istenen isimler arasındaki listedi en üst sıralarda yer almıştı.El Fetih ile hasım olan Hamas'ın Arafat'ın ardından en karizmatik lideri görülen askeri Bargutin'nin serbest bırakılmasını istemesi arasında, İsrail'e karşı mücadelede askeri yöntemleri savunması ve El Fetih içerisinde karışıklık yaratması gerekçeleriyle istiyor.Barguti, 2. İntifada döneminde İsrail askerleri tarafından 2002 yılında gözaltına alınmıştı.