T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail'den 'Ermeni soykırımı' karşılığı

İsrail’de, ilk kez bir soykırım anıtı kurulması konusunda karar alındı.

12 Ekim 2009 03:00

Türkiye ile Ermenistan ilişkilerini düzeltmek üzere protokol imzalarken, diğer tarafta Türkiye ile İsrail arasında büyük gerginlik yaşanıyor. Ve İsrail, bugüne kadar hiç kullanmadığı bir kartı, “Ermeni soykırımı” kartını açmaya hazırlanıyor; İsrail’de, ilk kez bir soykırım anıtı kurulması konusunda karar alındı.
 
İsrail’in Petach Tikva kentinde Belediye Meclisi, “Ermeni soykırımının 95. yıldönümünde açılmak üzere, bir soykırım anıtı kurulmasına” karar verdi.

Bu konudaki açıklamada İsrail’de yaşayan Ermenilerin kuruluşu Ararat’ın Birliği’in Başkanı Ashot Martirosyan’dan geldi.

Martirosyan, Ermeni diasporasına hitaben yazdığı mektupta, “Ermeni soykırımının 95. yıldönüme anısına kurulacak anıtın yapımına, Ararat İsrail’deki Ermeniler Birliği’nin Petach Tikva kenti belediyesi ile vardığı anlaşma çerçevesinde başladı.

Ermenilere göre, soykırımın 95. yıldönümü önümüzdeki yıla denk geliyor. Dolayısıyla, anıtın da önümüzdeki yıl 24 Nisan’a yetiştirilmesi amaçlanıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24