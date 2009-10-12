İsrail'den 'Ermeni soykırımı' karşılığı

Türkiye ile Ermenistan ilişkilerini düzeltmek üzere protokol imzalarken, diğer tarafta Türkiye ile İsrail arasında büyük gerginlik yaşanıyor. Ve İsrail, bugüne kadar hiç kullanmadığı bir kartı, “Ermeni soykırımı” kartını açmaya hazırlanıyor; İsrail’de, ilk kez bir soykırım anıtı kurulması konusunda karar alındı.



İsrail’in Petach Tikva kentinde Belediye Meclisi, “Ermeni soykırımının 95. yıldönümünde açılmak üzere, bir soykırım anıtı kurulmasına” karar verdi.

Bu konudaki açıklamada İsrail’de yaşayan Ermenilerin kuruluşu Ararat’ın Birliği’in Başkanı Ashot Martirosyan’dan geldi.

Martirosyan, Ermeni diasporasına hitaben yazdığı mektupta, “Ermeni soykırımının 95. yıldönüme anısına kurulacak anıtın yapımına, Ararat İsrail’deki Ermeniler Birliği’nin Petach Tikva kenti belediyesi ile vardığı anlaşma çerçevesinde başladı.

Ermenilere göre, soykırımın 95. yıldönümü önümüzdeki yıla denk geliyor. Dolayısıyla, anıtın da önümüzdeki yıl 24 Nisan’a yetiştirilmesi amaçlanıyor.