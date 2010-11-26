-İSRAİL'DEN ERDOĞAN'A ELEŞTİRİ TEL AVİV (A.A) - 26.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ziyareti sırasında İsrail'e yönelik sert eleştirileri İsrail basınında genel olarak yorumsuz olarak yer alırken, Jerusalem Post gazetesi, bir İsrailli yetkilinin, Erdoğan'ın konuşmasında, "Hizbullah tarafından öldürülen İsrailli kadın ve çocuklardan tek kelime etmediğini" vurguladığını yazdı. Erdoğan'ın konuşmasının İsrail'e yönelik cümlelerinden örnekler veren Jerusalem Post, bu sözlere karşı bir İsrailli yetkilinin, "Erdoğan'ın son İsrail karşıtı kötü söylemleri, Lübnan'da Ermenilerin yaptığı gösteriyle önüne geliveren sorundan bir kaçış manevrası anlamını taşıyor" dediğini belirtti. Habere göre aynı yetkili, "İsrail, Erdoğan'ın konuşmasında, İsrailli kadın ve çocukların Hizbullah tarafından öldürülmesine karşı çıkan tek kelime bulamadığını da not etti" ifadesini kullandı. -BALKAN ÜLKELERİ HEDEFTE- Öte yandan, Haaretz gazetesi, Türkiye ile ilişkilerin geçen yıl çökmesinden sonra, İsrail'in yeni dost ve müttefik arayışları için Balkan ülkelerine yöneldiğini belirtti. Haaretz, bu yeni girişimlerin istihbarat paylaşımı, ortak askeri tatbikatlar ve turizmi geliştirmeye yönelik olduğunu ifade etti. Gazetenin konuyla ilgili haberinde, geçen yıl İsrail'in Yunanistan ve Bulgaristan ile ilişkilerini genişlettiği, Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi, Romanya, Sırbistan, Karadağ ve Makedonya ile de varolan bağlarını artırdığı belirtildi. Haberde, "Bu ülkeler Türkiye'deki yeni radikalleşme ve dünya cihadının büyüyen etkisiyle ilgili endişeleri paylaşıp, İsrail'le ekonomik, teknik ve güvenlik alanında işbirliğinde yeni fırsatlar görüyorlar" ifadeleri kullanıldı. Bir İsrailli yetkili, gazeteye " bu ülkeler büyük tehlikenin farkında" deyip, bu konunun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Bulgar Başbakanı Boyko Borisov arasında, geçen Ocak ayında yapılan görüşmeler sırasında da konuşulduğunu ileri sürdü. İsrail'in, Gazze'ye yardım götüren filoya baskınının, Bulgaristan'ın İsrail'le istihbarat ve savunma işbirliğine gitmedeki motivasyonunu artırdığını iddia eden İsrailli yetkili, olaydan sonraki iki hafta içinde Netanyahu ve Borisov'un, gemilerden birindeki iki Bulgar gazetecinin serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla 3 kez konuştuklarını kaydetti. Habere göre Borisov, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Bulgaristan'ın üslerini ve hava sahasını eğitim amaçlı kullanmalarını sağlamak için artan askeri işbirliği önerisinde de bulundu. Bu çerçevede ilk eğitimin ise pek yakında gerçekleştirileceği iddia edildi. İsrail'in Bulgaristan Büyükelçisi Noah Gal-Gender de "geçmiş dönemin aksine, Borisov İsrail'le işbirliği lehinde karar verdi. Seçilmesinden hemen sonra, Kudüs'ü ziyaret etti. Bu 18 yıldan sonra bir Bulgar Başbakanı'nın ilk ziyaretiydi" dedi. Gal-Gender, "Borisov hükümeti, bizi ilk öncelikte görüyor" iddiasında bulundu. Bulgarların da, Türkiye'ye gitmekten vazgeçen İsrailli turistlerin kitleler halinde Karadeniz kıyısındaki Burgaz ve Varna'ya gitmelerini umdukları vurgulandı. Bu yıl sonu itibarıyla Bulgaristan'ı ziyaret eden İsrailli turist sayısının 150 bin civarında olmasının beklendiği, Bulgaristan'ın ise bu rakamın önümüzdeki yıl 250 bine çıkmasını istediği kaydedildi.