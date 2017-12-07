İsrail'den dünya devletlerinin Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin yanı sıra diğer birçok ülke büyükelçiliklerinin de Tel Aviv'den Kudüs'e taşımaları yönünde çağrıda bulundu.

Kararı tarihi olarak nitelendiren Netanyahu, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD büyükelçiliğini buraya taşıma hazırlığı yönündeki cesur ve adil kararından dolayı derin memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Habertürk'ün haberine göre, dünyaya, Trump'ın kararını izleyerek Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliklerini buraya taşıma çağrısı yapan Netanyahu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün tarihi bir gün. Kudüs yaklaşık 70 yıldır İsrail'in başkenti ve bizim umudumuzun, rüyamızın ve duamızın yeni bin yıldaki odak noktası. (Kudüs) 3 bin yıldır Yahudilerin başkenti. Kutsal mekanların statüsünde bir değişiklik olmayacak. Bu İsrail'in ilk gününden beri bizim hedefimizdi. Yahudi devleti ve Yahudi halkı buna sonsuza dek minnettar kalacaktır. Trump'ın, İsrail'in, Filistinliler de dahil komşularıyla barışı ilerletme kararlılığını paylaşıyoruz. Trump'la ve ekibiyle bu barış rüyasını gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

İsrail hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs planını" açıklamasıyla birlikte, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ABD ve İsrail bayraklarını yansıttı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün merakla beklenen konuşmasında, Kudüs’ü resmen İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını ve Tel Aviv’deki Büyükelçiliği buraya taşıyacaklarını açıklamıştı.

Beyaz Saray’daki basın toplantısında konuşan Trump, tüm dünyanın karşı çıktığı adımı “Kudüs’ü resmen İsrail’in başkenti olarak tanımanın zamanı geldi” ifadesiyle duyurdu.