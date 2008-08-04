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Dünya

İsrail'den çıplak gözaltı

Filistin’de El Fetih-Hamas çatışmasından kaçan Hellis aşiretinden 30 kişi, sığındıkları İsrail'de çırılçıplak soyularak gözaltına alı

04 Ağustos 2008 03:00

Filistin'de El Fetih ile Hamas arasında kalan Hellis aşiretinden 30 kişi, Gazze’deki çatışmadan kaçmak amacıyla sığındıkları İsrail’de, askerler tarafından çırılçıplak soyularak gözaltına alındı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın 2007 haziranında Gazze Şeridi’nde kontrolü ele geçiren Hamas’a yeterince direniş göstermemekle suçladığı El Fetih yanlısı Hellis aşireti üyeleri, İsrail askerleri tarafından iç çamaşırlarına kadar soyulup kelepçelendi.

Hamas militanlarının evlerini yaktığını söyleyen Atıf Hellis, İsrail’e girerken iki ateş arasında kaldıklarını ve yaralandıklarını belirtti. İsrail Savunma Bakanlığı ise, Abbas’ın talebi üzerine, aşiret üyelerinin tamamını Gazze’ye iade etti. Şimdilik sığınma hakkı verilen diğer mültecilerin de büyük kısmı geri yollanacak.

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