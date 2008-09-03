T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail'den 'ciddiyiz' tehdidi

Savunma Bakanı Ehud Barak, nükleeer programın engellenmesi konusunda 'başka seçeneklerin' kullanımında ciddi olduklarını söyledi.

03 Eylül 2008 03:00

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, İran'ın nükleer programını engelleme yönünde diplomasi için hala zaman bulunduğunu, ancak bu başarılı olmazsa İsrail'in "başka seçenek kullanmada ciddi olduğunu" söyledi.

Barak, El Cezire televizyonuna verdiği demeçte, "Diplomasi ve yaptırımlar için hala zaman var. Ama çok daha etkili yaptırımlar için, masadan başka seçeneği kaldırmadığımızı söyleyip duruyoruz. Diğerlerine de masadan başka seçeneği kaldırmamalarını öneriyorum. Ama biz bunu söylerken ciddiyiz" dedi.

Ehud Barak, demecinde ayrıca "Kudüs'teki Arap nüfusun yoğunlukta olduğu bazı semtlerin, nihai barış anlaşmasının bir parçası olarak gelecekteki Filistin devletinin başkenti olabileceğini" ifade etti. Filistinliler, Doğu Kudüs'ün, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde kurmayı umdukları devletin başkenti olmasını istiyor.

Barak, bu yıl bir anlaşmanın mümkün olup olmadığı yönündeki soruya karşılık da "Boşlukların yeterince doldurulup doldurulmadığından emin değilim" yanıtını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24