İsrail'den 'ciddiyiz' tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, İran'ın nükleer programını engelleme yönünde diplomasi için hala zaman bulunduğunu, ancak bu başarılı olmazsa İsrail'in "başka seçenek kullanmada ciddi olduğunu" söyledi.



Barak, El Cezire televizyonuna verdiği demeçte, "Diplomasi ve yaptırımlar için hala zaman var. Ama çok daha etkili yaptırımlar için, masadan başka seçeneği kaldırmadığımızı söyleyip duruyoruz. Diğerlerine de masadan başka seçeneği kaldırmamalarını öneriyorum. Ama biz bunu söylerken ciddiyiz" dedi.



Ehud Barak, demecinde ayrıca "Kudüs'teki Arap nüfusun yoğunlukta olduğu bazı semtlerin, nihai barış anlaşmasının bir parçası olarak gelecekteki Filistin devletinin başkenti olabileceğini" ifade etti. Filistinliler, Doğu Kudüs'ün, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde kurmayı umdukları devletin başkenti olmasını istiyor.



Barak, bu yıl bir anlaşmanın mümkün olup olmadığı yönündeki soruya karşılık da "Boşlukların yeterince doldurulup doldurulmadığından emin değilim" yanıtını verdi.

