İsrail'den buzları eritme diplomasisi

Davos'ta Başbakan Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres arasında yaşanan gerilimin ardından krize giren iki ülke ilişkileri normalleşme sürecine giriyor.



İsrail Büyükelçiliği'nden alınan bilgiye göre Tel Aviv yönetimi, diplomatik ilişkileri eski düzeyine getirmek için Türk Dışişleri Bakanlığı'na başvurdu.



İsrailli yetkilililerin verdiği bilgiye göre, Türk Dışişleri Bakanlığı'na başvuran İsrailli diplomatlar her düzeyde temas başlattı ve "Bize yol gösterin ilişkileri eski düzeyine getirelim" mesajı verdi.

