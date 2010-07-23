İsrail'den BM'ye yardım gemisi uyarısı

T24 - İsrail, Gazze Şeridi'ne yardım götürmek için Lübnan'dan yola çıkmaya hazırlanan iki geminin hedeflerine ulaşmasına müsaade edilmeyeceği konusunda Birleşmiş Milletleri (BM) uyardı.



İsrail'in BM Büyükelçisi Gabriela Shalev, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a ve BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Nijerya Elçisi Joy Ogwu'ya gönderdiği mektupta, “Bu gemilerin amacı, Gazze'ye uygulanan deniz yolu ambargosunu ihlal etmektir” dedi.



Mektubunda İsrail'in uluslararası yasalara göre bu gemilerin deniz ambargosunu ihlal etmesini engelleme hakkını gizli tuttuğunu söyleyen Shalev, “Ayrıca, bu gemilerde silah ya da provokasyon amaçlı kişilerin olabileceği de gözardı edilemez” ifadesine de yer verdi.



Shalev, yardımların Gazze'ye karayoluyla ulaştırılabileceğini, bu gemileri gönderenlerin amaçlarının Filistinlilere yardım sağlamak değil, bölgedeki gerilimi arttırmak olduğunu iddia etti.



Gazze'ye yardım götüren gemilere 31 Mayısta düzenlediği ve dokuz kişinin ölümüyle sonuçlanan baskının sonrasında uluslararası toplumdan gelen tepkiler nedeniyle Gazze Şeridi'nde uyguladığı ambargoyu kısmen hafifleten İsrail, deniz ambargosu uygulamasını ise sürdürüyor.



BM Genel Sekreteri Ban'ın siyasi işlerden sorumlu Yardımcısı Lynn Pascoe, Çarşamba günü Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, “Bu tür yardım konvoylarının Gazze'nin temel ekonomik sorunlarını çözmeye yardımcı olmadığını ve gereksiz yere çatışmanın büyümesine neden olduğunu” söylemişti.





