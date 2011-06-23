-İSRAİL'DEN BM'YE MEKTUP BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 22.06.2011 - İsrail, Gazze'ye gitmesi beklenen yeni yardım filosundan duyduğu endişeyi Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdi. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ron Prosor'un konuyla ilgili Genel Sekreter Ban Ki-mun'a ve BM Güvenlik Konseyi'ne mektup yazarak yardım filosuyla ilgili kaygılı olduğunu ifade ettiği bildirildi. Prosor, mektubunda, yardım filosunun kışkırtma amaçlı olduğunu iddia ederek, filonun yola çıkmasının tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini kaydettiği öğrenildi. Bu ay içinde Atina'dan Gazze'ye deniz yoluyla hareket etmesi beklenen yardım filosunda Amerikalı yolcular da bulunacak.