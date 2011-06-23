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Dünya

İSRAİL'DEN BM'YE MEKTUP BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

23 Haziran 2011 00:57

-İSRAİL'DEN BM'YE MEKTUP BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 22.06.2011 - İsrail, Gazze'ye gitmesi beklenen yeni yardım filosundan duyduğu endişeyi Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdi. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ron Prosor'un konuyla ilgili Genel Sekreter Ban Ki-mun'a ve BM Güvenlik Konseyi'ne mektup yazarak yardım filosuyla ilgili kaygılı olduğunu ifade ettiği bildirildi. Prosor, mektubunda, yardım filosunun kışkırtma amaçlı olduğunu iddia ederek, filonun yola çıkmasının tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini kaydettiği öğrenildi.   Bu ay içinde Atina'dan Gazze'ye deniz yoluyla hareket etmesi beklenen yardım filosunda Amerikalı yolcular da bulunacak.

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