İsrail'den BM'ye 'Golan' şikayeti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad güçleri ve muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu arasında yaşanan çatışmalar esnasında Golan'ın İsrail işgali altındaki bölgelerine havan toplarının düşmesi hakkında BM'ye şikayet mektubu gönderildiği belirtildi.

Mektupta Suriye tarafında yaşanan çatışmaların İsrail'e sıçramasının "kabul edilemez" olduğu ifade edilerek, İsrail ordusunun Golan'da alarmda olacağı ve rutin çalışmasına devam edeceği vurgulandı.

Şam Haber Ağı (SNN), dün Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Kunaytra ilinde ÖSO ve Esad güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını, ÖSO'nun Kunaytra'nın Hamidiye ve Hurriye beldelerini ele geçirdiğini, birçok Suriye askerinin ağır silahlarıyla beraber esir alındığını duyurmuştu.

Golan İsrail'in işgali altında

1967'de Altı Gün Savaşları sırasında İsrail Golan Tepeleri'ni işgal etti. 1973'te İsrail ve Suriye arasında yaşanan Yom Kippur Savaşı sonrası Şam Golan'ın yüzde 5'ini geri almıştı. 1974'te BM Barış Gücü (UNDOF) iki ülke arasında tampon bölge oluşturdu. 1981'de ise İsrail, Golan'da ele geçirdiği yerleri tek yanlı olarak ilhak ettiğini açıklamıştı.