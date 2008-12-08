İsrail'den Batı Şerialılara 'bayram hediyesi'

İsrail, Kurban Bayramı dolayısıyla Batı Şeria'daki Filistinlilere Filistin kentleri arasında ve İsrail'e girişler için özel kolaylıklar sağladı.



İsrail'in Filistin Yönetimi'ne uyguladığı iyi niyet jestlerinin bir parçası olarak, Batı Şeria'daki Filistinliler İsrail'e, İsrail'deki Araplar da Batı Şeria'ya geçerek aile ziyaretleri yapabilecek.



Güvenlik planının uygulandığı Nablus için ise kolaylaştırıcı önlemler özel bir paket halinde duyuruldu.



Ancak El Halil'de işgal ettikleri ev İsrail askerleri tarafından zorla boşaltılan Yahudi yerleşimcilerin öfkelerini Batı Şeria'daki Filistinlilerden çıkarmaları, Filistin girişlerindeki askeri kontrol noktalarının önünde toplanıp, yolları kesip Filistinlilerin araçlarına saldırmaları, birçok Filistinlinin bayram için bulundukları kentlerden ayrılmalarını zorlaştırıyor.



Bir Filistinli, geçen haftaki olaylar sırasında yolların kesilmesi nedeniyle Nablus'tan Ramallah'a normalde 1 saat süren yolculuğu ancak 4,5 saatte yapabildiklerini belirtti.



İsrail ordusundan verilen bilgiye göre, bayram süresince Nablus çevresindeki Huvvara, Avarta, Beyt Furik ve Beyt İsa askeri kontrol noktaları saat 05.00'ten gece yarısına kadar açık tutulacak.



Batı Şeria'da yaşı 45'in üzerindeki erkeklere Haremüşşerif'e gitme imkanı sağlandı.



İsrailli Araplar da bayram süresince, İsrail vatandaşlarının girmesi yasak olan Batı Şeria'daki bölgelere giderek, aile ziyaretleri yapabilecek. Yine Batı Şeria'daki Filistinlilere de İsrail'e geçip aile ziyaretlerini yapma fırsatı tanındı.



Kalkilya'nın kuzeyindeki Fig geçiş noktası, kente girmek isteyen İsrailli Arapların geçişine açık olacak.



Ürdün'e gidişlerde kullanılan Alenbi ve Mussa Alami geçişleri de 24 saat açık tutulacak.



Nablus ise son bir yılda uygulamaya konulan güvenlik planı ve şehirde terör eylemlerinin çok azalması nedeniyle iyi niyet önlemlerinden özel pay aldı.



İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ve İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi'nin de onay verdiği plan dahilinde, Nabluslular için, kentin İsrail tarafına çıkışındaki Huvvara askeri kontrol noktasında, yayalar için yeni geçiş açıldı. Burada bugünden itibaren yayalar için iki kontrollü geçiş ile bir insani yardım geçişiyle hizmet verilecek.



Bu geçişler çocuklar, kadınlar, 45 yaşın üzerindeki erkekler, doktorlar, öğretmenler ve insan hakları örgütleri üyeleri için kullanılacak.



Huvvara askeri kontrol noktasının yenilenmesi için 5 milyon şekel harcandığı da bildirildi.



Yine Nablus'un güneyindeki Beyt Furik ve Avarta askeri kontrol noktaları da bugünden başlayarak Filistinli araçların geçişine serbest hale getiriliyor. Filistinliler, bu noktalardan herhangi bir güvenlik kontrolüne tabi olmaksızın geçiş yapacak. Filistinli siviller, sadece gerekli belgeleri göstererek çıkabilecek, sadece gerekli görüldüğü durumlarda güvenlik kontrolü yapılacak.



Beyt Furik askeri kontrol noktası sadece araçlar tarafından kullanılacak. Böylece Nabluslu sivillerin Nablus'un güneyindeki diğer Filistinli köylere geçiş trafiğinin kolaylaştırılmasının amaçlandığı belirtildi.



Avarta geçişindeki, malların kontrolünde kullanılan platform ise kaldırıldı. Kamyonlar, yine ancak gerekli görüldüğünde güvenlik kontrolüne tabi tutulacak.



Yine Nablus girişlerinden Ganot geçişi de daha önce saat 18.00'e kadar açıkken, şimdi 24 saat süreyle açık tutulacak.