İsrail'den Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimine 20 yeni konut kararı

İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kenti yakınlarındaki Metzad Yahudi yerleşim biriminde 20 yeni konut inşa edeceği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarıyla Mücadele Heyeti Temsilcisi Hasan Bureyce yaptığı açıklamada, “İsrail hükümeti, Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerini genişletme projesi çerçevesinde 20 yeni konutun inşa edilmesi planını onayladı.” dedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya yer alan açıklamada, Bureyce, “İşgal devleti hükümeti, son dönemde Beytullahim’deki Yahudi yerleşim birimlerini genişletme ve büyütme projelerine hız vermiş durumda” ifadelerini kullandı.

İsrail hükümeti geçen ayın sonunda aynı bölgedeki Eldad Yahudi yerleşim birimine 500 yeni konut inşa edilmesi projesini onaylamıştı.

İsrail’in bu kararının, işgal altındaki Batı Şeria’yı da İsrail devletinin bir parçası olarak gören Yahudi Ulus Devlet yasa tasarısının onaylanarak kanunlaşmasından iki gün sonra gelmesi dikkat çekti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da daha önce Batı Şeria'da 3 bin 900 konutluk yeni Yahudi yerleşim yeri kurmayı planladıklarını açıklamıştı.