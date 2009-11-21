İsrail'den bakan geliyor

T24 - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından sonra İsrail'den Türkiye'ye bakan düzeyinde ilk resmi ziyaret yarın yapılacak.



İsrail Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakanı Binyamin Ben Eliezer, beraberinde bir iş adamı heyetiyle yarın öğleden sonra Türkiye'ye gidecek. Ben Eliezer, Ankara temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından da kabul edilecek.



Ben Eliezer, Türkiye'deki temaslarına Pazartesi günü, İstanbul'da iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin ve yatırım fırsatlarının değerlendirileceği bir toplantı ile başlayacak. İsrailli bakana, önde gelen 20'den fazla firmanın temsilcilerinden oluşan bir heyet de eşlik edecek.

Heyette Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Şaron Kedmi, Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Boaz Hirsch, İsrail İmalatçılar Derneği Başkanı Şroga Broş, Türkiye-İsrail İş Konseyi'nin İsrailli Başkanı Menaşe Carmon ve Türkiyeliler Birliği Başkanı Momo Uzsinay da bulunuyor.

Ben Eliezer, Pazartesi akşamı Ankara'ya geçerek, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Ekim ayında, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in ev sahipliğinde düzenlenen bir toplantıya davet edilmiş, ancak bu ziyaret sırasında Gazze Şeridi'ne geçmek isteyen Davutoğlu'nun talebinin kabul edilmediği gerekçesiyle Davutoğlu'nun ziyareti iptal ettiği öne sürülmüştü.

Ben Eliezer için, iki ülke arasındaki Karma Ekonomik Komisyon toplantılarının eşbaşkanı olan Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de bir akşam yemeği verecek.

KEK toplantıları ise Salı günü yapılacak. KEK toplantıları öncesinde, Gönül ve Ben Eliezer ikili bir görüşme yapacak ve KEK toplantılarına daha sonra geçilecek. Toplantılar sonucunda bir mutabakat zaptının imzalanması öngörülüyor.

İki ülke arasındaki KEK toplantılarının sonuncusu, 2007 yılı Mart ayı başında Kudüs'te yapılmıştı.

Binyamin Ben Eliezer, Salı günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından da kabul edilecek. Libya'da bulunması nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi programda olmayan İsrailli bakan, ayrıca Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile bir araya gelecek.

Ben Eliezer, Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyip, İsrail büyükelçiliğinde verilecek resepsiyonun ardından, Salı akşamı İsrail'e dönecek.



Ben Eliezer, Türkiye ziyareti öncesinde İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, "Ziyaretimin, İsrail için stratejik önemdeki bir ülke ile ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacağını umuyorum" dedi.

İsrail'deki Türkiyeliler Birliği Başkanı Momo Uzsinay da "Her ne kadar ticari amaçlı görünüyorsa da, ki bu da çok önemlidir, bu ziyaretin amacı, son aylarda İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerde bozulan havayı biraz daha pozitif bir doğrultuya sokmaktır" diye konuştu.

Uzsinay, Ben Eliezer'in Türkiye için önemli bir konumu bulunduğunu, daha önceki bakanlığı döneminde kendisinin yardımcılarından ikisinin şu anda Türkiye'de, İsrail adına hizmet verdiklerini belirterek, bunlardan birinin Ankara Büyükelçisi Gabi Levi, diğerinin İstanbul Başkonsolosu Moşe Kamhi olduğunu hatırlattı.

Uzsinay, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin iniş-çıkış gösterebileceğini, ancak ticaretin mutlaka devam etmesi gerektiğini kaydetti. Uzsinay, "Ben Eliezer'in Ankara görüşmelerinin iki ülke arasındaki havayı biraz daha yumuşatmasını bekliyorum. Tüm beklentim, arzum ve dualarım bu yönde" diye konuştu.

Türkiye-İsrail İş Konseyi Başkanı Menaşe Carmon da ziyaretten beklentisinin, iki ülke arasında gerilen ilişkilerdeki havayı "yumuşatmak, ilişkileri yenilemek" olduğunu vurguladı.

İki taraf arasında ilişkilerin uzun zamandır kesintiye uğradığını ifade eden Carmon, İsrailli ve Türk şirketlerin bu fırsattan yararlanarak, karşılıklı yenilikleri, yeni fırsatları değerlendireceklerini kaydetti. Carmon, "Ne şekilde ortak bir çalışmaya gidilebilir; üçüncü ülkelere yönelinebilir ve her iki ülkeye nasıl yardımcı olabiliriz çabasındayız" dedi.