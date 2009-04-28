İsrail'den Ankara'ya misilleme

Amaç, "Askeri teknolojik sırlarının düşman ülke Suriye ve diğer Arap ülkelerine Türkiye üzerinden sızmasını önlemek" olarak açıklandı.İsrail'in en etkin internet sitelerinden Mossad'a yakınlığıyla da bilinen Debka'ya konuşan İsrailli bir askeri yetkiliye göre, İsrail, Türkiye ile yapılan insansız uçak Heron'larla ilgili anlaşmayı donduracak, daha sonra da 2009'da başlaması planlanan ortak tank üretimi projesini askıya alacak.Hürriyet gazetesinin haberine göre, İsrail ile Türkiye arasındaki savunma işbirliğinin 2009'da, 2.6 milyar dolar, Suriye ile 2.8 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Debka "Ankara, bölgede dengeleri bozuyor" yorumunu yaptı.NATO üyesi bir ülkenin ilk kez bir Arap ülkesiyle ortak tatbikat yaptığı belirtilen haberde, Türk ordusunun, Suriye ve Lübnan ordularıyla yakınlaşmasına dikkat çekildi.Türkiye'nin 27 Nisan'da başlayan ve 29 Nisan'da bitmesi öngörülen Suriye- Türkiye sınırındaki tatbikat İsrail'de tepkiyle karşılandı. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, dün sabah yaptığı açıklamada, “Türkiye ile Suriye’nin ortak askeri tatbikat yapması, bizim açımızdan rahatsız edici bir gelişme” diye konuşmuştu.Türkiye ile İsrail arasında, Davos toplantıları sırasında Başbakan Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Peres arasında yaşanan kriz daha tam olarak durulmadan, bu kez de “Suriye ile tatbikat krizi”nin yaşanması İsrail'de rahatsızlığı hat safhaya çıkardı.