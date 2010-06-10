T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail'den 'ambargoyu hafifletme' şartı Gilad Şalit

İsrail Dışişleri Bakanı, kaçırılan askerlerinin ziyaretine izin veriline kadar ambargonun hafifletmeyeceğini söyledi.

10 Haziran 2010 03:00

T24 - İsrail Dışişleri Bakanı Avidor Lieberman, Hamas'ın kaçırdığı İsrail askeri Gilad Şalit'in Kızılhaç tarafından ziyaretine izin verilinceye kadar Gazze üzerindeki ambargoyu hafifletmeyeceklerini söyledi.


Filistin'de yayımlanan El Kudüs gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre Lieberman, "Gazze'ye uygulanan ambargonun hafifletilmesi, 2006 yılında esir düşen Gilad Şalit'in Kızılhaç tarafından mutat bir şekilde ziyaretine bağlıdır" dedi.


Lieberman, "esir asker Gilad Şalit'in Kızılhaç tarafından ziyaretine izin verilinceye kadar Gazze üzerindeki ambargo hafiflemeyecektir" diye konuştu.


23 yaşında olan esir İsrail askeri Şalit, Haziran 2006'da Gazze Şeridi'ndeki tünellerden İsrail'e geçen Hamaslılar tarafından kaçırılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24