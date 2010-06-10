İsrail'den 'ambargoyu hafifletme' şartı Gilad Şalit

T24 - İsrail Dışişleri Bakanı Avidor Lieberman, Hamas'ın kaçırdığı İsrail askeri Gilad Şalit'in Kızılhaç tarafından ziyaretine izin verilinceye kadar Gazze üzerindeki ambargoyu hafifletmeyeceklerini söyledi.





Filistin'de yayımlanan El Kudüs gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre Lieberman, "Gazze'ye uygulanan ambargonun hafifletilmesi, 2006 yılında esir düşen Gilad Şalit'in Kızılhaç tarafından mutat bir şekilde ziyaretine bağlıdır" dedi.





Lieberman, "esir asker Gilad Şalit'in Kızılhaç tarafından ziyaretine izin verilinceye kadar Gazze üzerindeki ambargo hafiflemeyecektir" diye konuştu.





23 yaşında olan esir İsrail askeri Şalit, Haziran 2006'da Gazze Şeridi'ndeki tünellerden İsrail'e geçen Hamaslılar tarafından kaçırılmıştı.

