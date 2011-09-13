İsrail'den alınan Heronlar çürük çıktı

T24

ANKA, bir türlü havalanamadı

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "İsrail'e tamir için gönderilen Heronlar geri gelmedi." açıklamasının ardından gözler sürekli arızalanan Heronlara çevrildi. Zaman gazetesinde Emre Soncan imzası ile yeralan habere göre, Türkiye, Heronları almadan önce 2008 yılında İsrail'den 'taktik' kategorisinde üç adet insansız hava aracı istedi. Bu araçlara 15 milyon dolar ödendi. Terörle mücadele için Batman'da konuşlandırılan Heronların üçü de düştü. Daha sonra 10 Heron daha alındı. Ancak bunlardan da beşinin motorunun arızalı olduğu tespit edildi. İki Heron tamamen devre dışı kalırken, diğerleri bakım için İsrail'e gönderildi.Türkiye, 2008'de İsrail firması Aeronautics'ten 3 insansız hava aracı (İHA) aldı. Aerostar adlı bu araçlar, 18 bin feet (5400 metre) irtifada görev yapıyor, saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyordu.Aerostar, üzerindeki data link aracılığıyla 200 kilometre uzaklıktaki komuta kontrol merkezine anında görüntü aktarabiliyordu. Fakat 3'ü de operasyonlar sırasında düştü ve kullanılamaz hale geldi.Bu kez İsrail'den 183 milyon dolar bedelle 10 adet insansız hava aracı Heron alınması kararlaştırıldı. Fakat İsrail'in araçları istenilen yüksekliğe çıkamadı ve şartnamede yer alan havada kalma süresini gerçekleştiremedi. Heronlara Aselsan'ın ASELFLIR-300 adı verilen kamera ve hedefleme sistemi de entegre edildi.İsrailli firma, bu sistemin ağırlığından dolayı uçağın yükselme ve havada kalma süresini olumsuz etkilediğini öne sürdü. Karşılıklı suçlamalar devam ederken, geçtiğimiz yıl tüm teslimatlar tamamlandı. Fakat Mavi Marmara krizinin hemen ardından İsrailli teknisyenler ülkelerine döndü ve Heron'ları Türk subaylar uçurmaya başladıEdinilen bilgiye göre, 2 Heron şu anda tamamen kullanılamaz halde. Diğer 3 tanesinin motor arızaları var, yedek motorlarla uçuyorlar. İsrail'de bakımda olan 5 motor ise henüz geri gönderilmiş değil. Başbakan Erdoğan'ın İsrail'e yaptığı sert çıkışın nedeninin Heronlardaki bu sıra dışı bozukluklar olduğu belirtiliyor.Türk mühendislerinin çalışmalarının ürünü olan insansız hava aracı ANKA, gelişmiş kameralarla, gece gündüz her türlü hava şartında, keşif gözetleme ve istihbarat görevlerini yerine getirebilecek. 17 metre kanat açıklığı, 9 metre boyu, 1,70 metre yüksekliği bulunan uçak, yılan hikâyesine dönen teslimat süreci sonunda İsrail'den alınan Heron'lara da rakip olacak. Fakat sözleşmesi 2004'te imzalanan ve TAI tarafından üretimine devam edilen ANKA, bir türlü uçamadı. Testleri devam ediyor. 2012'de KSK'ya teslim edilmesi öngörülürken, savunma kaynakları bu tarihin sarkabileceği endişesini taşıyor.