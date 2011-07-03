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Dünya

İSRAİL'DEN AKTİVİSTLERE "GAZZE" ELEŞTİRİSİ TEL AVİV (A.A)

03 Temmuz 2011 15:36

-İSRAİL'DEN AKTİVİSTLERE "GAZZE" ELEŞTİRİSİ TEL AVİV (A.A) - 03.07.2011 - İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, gelecek hafta Gazze'ye doğru yola çıkacaklarını açıklayan filodaki aktivistlerin, kendi başarısızlıklarını üzerine yıkacak birini aradıklarını ve bu nedenle İsrail'i suçladıklarını söyledi. Lieberman, Ordu radyosuna yaptığı açıklamada, Gazze filosu organizatörleri ve aktivistlerinin, İsrail'in gemilerini sabote ettiği yolundaki iddialarını yanıtladı. Lieberman, "Burada, kendi propaganda başarısızlıklarının sorumluluğunu üzerlerinden atma; bu yolla dünyadan ve uluslararası medyadan destek alma çabası var" dedi. Yunanistan deniz komandolarının Amerikan gemisini durdurmalarına ve bazı gemilerde ortaya çıkan teknik sorunlara rağmen, filo aktivistleri, Gazze'ye doğru yola çıkmalarının sadece an meselesini olduğunu belirtiyorlar. Uluslararası Dayanışma Hareketi'nin kurucularından ve filo organizatörlerinden Adam Şapiro, Jerusalem Post gazetesine, grubun gelecek günlerde Gazze Şeridi'ne doğru yola çıkacağını belirtti. Şapiro, geçen hafta sabotaja uğradığı belirtilen gemilerden Juliano'nun onarımının bugün tamamlanmasının beklendiğini, Türkiye'nin Göcek limanında sabote edildiği bildirilen İrlanda bandıralı Saoierse'in tamiratına da başlanacağını kaydetti. Organizatörlerin filonun yolculuğunu iptal ettiği yolundaki iddiaları da yalanlayan Şapiro, "Gazze halen abluka altında ve bu nedenle oraya yelken açma ihtiyacı var" dedi. Yunanistan, "Umudun Cesareti" adlı Amerikan bandıralı geminin 60 yaşındaki kaptanını dün "limandan izinsiz ayrılmaktan" ve gemidekilerin hayatını tehlikeye sokmaktan tutuklamıştı. Kaptanın, mahkemeye çıkarılacağı Salı gününe kadar limandaki polis karakolunda tutulacağı ifade ediliyor. Umudun Cesareti, Cuma günü Yunanistan'ın Pire limanından ayrılmaya çabalamış, ancak Yunan Sahil Güvenlik komandoları gemiyi durdurarak limana geri dönmeye zorlamıştı. Yunanistan hükümet yetkilileri, gemilerin kalkışına izin vermeyeceklerini ve yaptıklarının "çok riskli" olduğunu belirtmişti.

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