İsrail'den 'Afrika'ya dönüş' hamlesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, komando olan ağabeyinin yönetirken öldüğü ve "Entebbe Baskını" olarak da bilinen rehine kurtarma operasyonunun 40. yıldönümünde Uganda'ya gitti.

İsrail; Kenya, Etiyopya ve Ruanda'ya da gidecek olan Netanyahu'nun turu ile Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek istiyor.

Binyamin Netanyahu, 3-4 Temmuz 1976'da operasyonun düzenlendiği Entebbe Havaalanı'nda yapılacak törene de katılıyor.

Netanyahu törenin ardından bazı Afrikalı liderlerle de ikili görüşmeler yapacak.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı militanlar 40 yıl önce Tel Aviv-Paris seferini yapan Air France uçağını kaçırararak Entebbe Uluslararası Havalimanı'na indirmişlerdi.

İsrail'in bir buçuk saat süren operasyonunda 102 rehine kurtarılmış, militanlar öldürülmüş, 3 rehine hayatını kaybetmişti. Ölen tek İsrail askeri, operasyonu yöneten Binyamin Netanyahu'nun abisi Yonatan Netanyahu'ydu.

"Afrika'ya görkemli geri dönüş çabası"

Binyamin Netanyahu, Afrika turu öncesi yaptığı açıklamada, turunun "ülkesinin Afrika'ya görkemli geri dönüş çabası"nın parçası olduğunu söyledi.

Netanyahu, İzak Şamir'in 1987'deki gezisi sonrası Sahra Çölü'nün güneyindeki ülkelere giden ilk İsrail Başbakanı olacak.

BBC diplomasi muhabiri Jonathan Marcus, İsrail'in 1960'lı yılların başlarına kadar Afrika ülkeleriyle ilişkilerinin iyi olduğunu, ancak zamanla petrol zengini Arap ülkelerinin baskıları sonucu ilişkilerin bozulduğunu söylüyor.

İsrail'in Güney Afrika'nın ırkçı rejimiyle özellikle güvenlik alanındaki iyi ilişkilerini hatırlatan Marcus, mevcut konjonktürde ise ilişkileri geliştirmenin hem İsrail'in hem de Afrika ülkelerinin çıkarına olduğu görüşünde.

Marcus bu görüşüne gerekçe olarak Afrika ülkelerinin İsrail'le ekonomi ve güvenlik alanında ilişkileri geliştirmeye istekli olmalarını; İsrail'in de radikal İslam'ın güçlendiği bir bölgede yeni dostlar edinip, ilişkileri artırma çabasını gösteriyor.

İsrail ayrıca "Afrika açılımı" ile Batı Şeria'yı işgali ve Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası nedeniyle sık sık eleştirildiği Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda kendisine verilecek desteği artırmak istiyor.

Afrika ülkeleri ile ilişkilerini güçlendirme çabaları kapsamında, İsrail bölgeue 13 milyon dolarlık bir yardım paketi açıkladı.

Paket, güvenlik ve sağlık alanlarında eğitim faaliyetlerini içeriyor.