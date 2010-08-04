-İSRAİL'DEN ABD VE FRANSA'YA SUÇLAMA TEL AVİV (A.A) - 04.08.2010 - İsrail, Amerika ve Fransa'yı Lübnan ordusunu silahlandırmakla suçluyor. Haaretz gazetesinin haberine göre, dün Lübnan ile sınırda meydana gelen çatışmanın ardından İsrail, ABD ve Fransa'nın Lübnan'a askeri yardımını durdurmaya yönelik diplomatik bir kampanya başlatacak. Haberde, Kudüs'ten üst düzey bir yetkilinin "Ülkelerin Lübnan ordusuna Hizbullah ile savaşması için gelişmiş silahlar sağladığını, ancak Lübnan ordusunun bu silahları İsrail Silahlı Kuvvetlerine karşı kullandığını" söylediği belirtildi. İsrail'in karşı çıkmasına rağmen ABD'nin geçen yıl Lübnan'a silah alımı için yaklaşık 400 milyon dolar verdiği ifade edilen haberde, Fransa'nın da aralarında gelişmiş tanksavar füzeleri bulunan çok miktarda silah teslim ettiği kaydedildi. Bu arada İsrail'in, ABD Kongresine başvurarak, Lübnan'a silah alımı için verilen yardımların sınırlandırılmasını istemesi bekleniyor.