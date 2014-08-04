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Dünya
Deutsche Welle

İsrail'den 7 saatlik ateşkes

İsrail Gazze Şeridi'nin büyük kısmında geçerli olacak 7 saatlik 'insani ateşkes' ilan etti.

04 Ağustos 2014 12:37


TSİ 10:00'da başlayacak ateşkes saat 17:00'ye kadar sürecek. Refah kentinin doğusu ateşkesin dışında tutuldu.

Hamas'tan yapılan açıklamada İsrail'in kararı eleştirildi. Açıklamada, "Bu ateşkes, İsrail'in dikkatleri katliamlardan uzaklaştırma çabasıdır" dedi.

İsrail ile Hamas arasında cuma günü başlayan 72 saatlik ateşkes 90 dakika sonra bozulmuştu.

İsrail, Refah'ta Birleşmiş Milletler (BM) idaresindeki bir okulu vurmuş, Filistinli kaynaklar olayda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail'in BM okulunu bombalaması uluslararası kamuoyunda tepki toplamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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GazzeHamasRefah Birleşmiş MilletlerFilistinliDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

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