İsrail'den 7 saatlik ateşkes

TSİ 10:00'da başlayacak ateşkes saat 17:00'ye kadar sürecek. Refah kentinin doğusu ateşkesin dışında tutuldu.
Hamas'tan yapılan açıklamada İsrail'in kararı eleştirildi. Açıklamada, "Bu ateşkes, İsrail'in dikkatleri katliamlardan uzaklaştırma çabasıdır" dedi.
İsrail ile Hamas arasında cuma günü başlayan 72 saatlik ateşkes 90 dakika sonra bozulmuştu.
İsrail, Refah'ta Birleşmiş Milletler (BM) idaresindeki bir okulu vurmuş, Filistinli kaynaklar olayda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
İsrail'in BM okulunu bombalaması uluslararası kamuoyunda tepki toplamıştı.