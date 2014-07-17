İsrail'den 5 saat süreli ateşkes ilanı

İsrail hükümeti, Gazze'de insani gerekçelerle tek taraflı ateşkes ilan etti.



İsrail ordusundan Tuğgeneral Yoav Mordehay, ateşkesin 5 saat süreceğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, tek taraflı ateşkesin 10.00 ile 15.00 arasında uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamada İsrail ordusunun beş saatliğine saldırılarına ara vereceği, amacın, sivillerin insani ihtiyaçlarını karşılaması olduğu belirtildi.

Bu sürenin Hamas ya da diğer örgütler tarafından 'suistimal' edilmesi ve sivil ya da askeri İsrail hedeflerine saldırılar düzenlenmesi halinde, ordunun ser ve kararlı bir şekilde karşılık vereceği vurgulandı