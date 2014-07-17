T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail'den 5 saat süreli ateşkes ilanı

İsrail hükümeti, Gazze'de insani gerekçelerle tek taraflı ateşkes ilan etti. Ateşkes 5 saat sürecek

17 Temmuz 2014 01:40

İsrail hükümeti, Gazze'de insani gerekçelerle tek taraflı ateşkes ilan etti.

İsrail ordusundan Tuğgeneral Yoav Mordehay, ateşkesin 5 saat süreceğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, tek taraflı ateşkesin 10.00 ile 15.00 arasında uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamada İsrail ordusunun beş saatliğine saldırılarına ara vereceği, amacın, sivillerin insani ihtiyaçlarını karşılaması olduğu belirtildi.

Bu sürenin Hamas ya da diğer örgütler tarafından 'suistimal' edilmesi ve sivil ya da askeri İsrail hedeflerine saldırılar düzenlenmesi halinde, ordunun ser ve kararlı bir şekilde karşılık vereceği vurgulandı

ETİKETLER

israilateşkesgazze

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24