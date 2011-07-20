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Dünya

İSRAİL'DEN "TÜRKİYE'YE GİTMEYİN" UYARISI TEL AVİV (A.A)

20 Temmuz 2011 23:43

-İSRAİL'DEN "TÜRKİYE'YE GİTMEYİN" UYARISI TEL AVİV (A.A) - 20.07.2011 - İsrail, vatandaşlarına, gerekli olmadıkça Türkiye'ye gitmemeleri tavsiyesini yineledi. Gidilmemesi önerilen ülkeler arasında Azerbaycan ve Gürcistan da yer alıyor. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Terörle Mücadele Bürosu'nun yayınladığı "seyahat uyarıları" çerçevesinde, Akdeniz havzası ve Uzak Doğu ülkeleri ile ilgili daha önce yayımlanan uyarılar kaldırılırken, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'la ilgili uyarılar geçerliliğini korudu. İsrail vatandaşlarının bu üç ülkeye gerekli olmadıkça gitmemeleri tavsiye edilirken, gidecek olanların da belirli kurallara uymaları istendi. Bu kurallar arasında, turistik site ve alanlarda hassas ve dikkatli olunması, beklenmedik cazip iş önerilerine, özellikle uzak yerlerde ve gece yapılacak toplantı davetlerine itibar edilmemesi, bu ülkelerdeki kalış süreleri içinde günlük rutin uygulamalarını değiştirmeleri de yer alıyor.

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