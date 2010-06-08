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Dünya

İsrail'den 3 gemi Kıbrıs'a gidecek

Rum basını, bir grup İsrailli'nin, ''Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğu'' tezini savunmak için KKTC açıklarına bu hafta sonu bir gemi seferi düzenlemeyi pla

08 Haziran 2010 03:00

T24- Rum basını, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısının ardından bir grup İsrailli'nin, ''Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğu'' tezini savunmak için KKTC açıklarına bu hafta sonu bir gemi seferi düzenlemeyi planladığını yazdı.


Rum Fileleftheros gazetesi, ''Kıbrıs sorunu da Gazze savaşında'' başlığıyla duyurduğu haberine göre, İsrailli gönüllüler, şimdilik sayıları 3 olan gemilerle, bu hafta sonu KKTC açıklarına gelerek, Kıbrıs'ın Türkiye'nin ''işgali altında olduğuna'' dikkat çekmeye çalışacak. 


Haberde, eyleme katılacak gemilerin sayısının artmasının beklendiği, İsrailli eylemcilerin KKTC kıyılarına yaklaşmaya niyetli olmadıkları kaydedildi.


Simerini gazetesi, protesto eylemini, emekli ve öğrenciler olmak üzere toplam 6 kişinin planladığını yazdı. Gazete, eylemcilerin İsrail basınına yaptıkları açıklamalarda, herhangi bir sıcak temas olmasını amaçlamadıklarını ve bölgeye Türk savaş gemilerinin gitmesi durumunda oradan ayrılacaklarını söylediklerini aktardı.

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