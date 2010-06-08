İsrail'den 3 gemi Kıbrıs'a gidecek

T24-



Rum Fileleftheros gazetesi, ''Kıbrıs sorunu da Gazze savaşında'' başlığıyla duyurduğu haberine göre, İsrailli gönüllüler, şimdilik sayıları 3 olan gemilerle, bu hafta sonu KKTC açıklarına gelerek, Kıbrıs'ın Türkiye'nin ''işgali altında olduğuna'' dikkat çekmeye çalışacak.





Haberde, eyleme katılacak gemilerin sayısının artmasının beklendiği, İsrailli eylemcilerin KKTC kıyılarına yaklaşmaya niyetli olmadıkları kaydedildi.





Simerini gazetesi, protesto eylemini, emekli ve öğrenciler olmak üzere toplam 6 kişinin planladığını yazdı. Gazete, eylemcilerin İsrail basınına yaptıkları açıklamalarda, herhangi bir sıcak temas olmasını amaçlamadıklarını ve bölgeye Türk savaş gemilerinin gitmesi durumunda oradan ayrılacaklarını söylediklerini aktardı.