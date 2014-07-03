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Dünya

İsrail'den 3 bin Filistinli çocuğa gözaltı

Gözaltına alınan çocukların yüzde 75'ine 'fiziksel işkence' yapıldığı ve yüzde 25'inin askeri mahkemede yargılandığı ifade edildi

03 Temmuz 2014 15:20

İsrail'in bir yılda gözaltına aldığı Filistinli çocuk sayısının 3 bin olduğu bildirildi.

Merkezi Cenevre'de bulunan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi'nin hazırladığı, 'Filistinli çocuklara karşı İsrail ihlalleri' raporunda, çoğunluğu 12 ila 15 yaş arasında 3 bin Filistinli çocuğun İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Raporda, gözaltına alınan çocukların yüzde 75'ine 'fiziksel işkence' yapıldığı ve yüzde 25'inin askeri mahkemede yargılandığı ifade edildi.

Çok sayıda gözaltı görüntülerine yer verilen raporda, çocukların çoğunluğunun gözaltı süresinin 30 gün sürdüğü ve 192 çocuğun İsrail hapishanelerinde tutuklu olduğu kaydedildi.

İsrail askerlerinin, uluslararası hukuku hiçe sayarak gece yarıları evlere baskın düzenledikleri ve gerekçe göstermeden Filistinlileri gözaltına aldıkları vurgulanan raporda, çocukların tek kişilik hücrelere konulduğu ve hiç kimseyle görüşmelerine izin verilmediği aktarıldı.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi mart ayında yayınladığı raporda, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu yılın ilk 2 ayındaki gözaltılarda geçen yıla oranla yüzde 80 artış yaşandığı açıklanmıştı.

Raporda, İsrail güçlerinin 2013 yılında her ay yaklaşık 200 çocuğu gözaltına aldığı, bu yıl ocak ayında 350, şubat ayında ise 390 çocuğu gözaltına aldığı ifade edilmişti.

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