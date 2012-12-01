İsrail'den 3 bin ek konut izni

Filistin'in Birleşmiş Milletler'de "gözlemci devlet" statüsünü kazanmasının ardından İsrail'den ilk yanıt geldi. İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerine 3 bin ek konut inşaatına izin verdi.

BM'de yapılan oylamanın ardından henüz 24 saat geçmeden İsrail, Filistinlilerin tepkisini çekecek bir karar aldı.

İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere 3 bin ek konut inşaatı için izin verildi. Bu kapsamda inşaat planına izin verilmesi için çalışmaların da hızlandırıldığı belirtildi.



Netanyahu'dan BM'ye sert cevap



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM'de Filistin'e "gözlemci devlet" statüsü tanınmasıyla iç kabine olarak adlandırılan 9 bakanla yaptığı oylamada bu kararı aldı.

Netanyahu'nun bu kararıyla, Filistin'in BM'de 'gözlemci devlet' statüsü kazanması sonrasında, BM'ye sert bir cevap verdiği belirtidi.



Abbas'dan durdurma çağrısı



Filistin yönetimi, daha önce topraklarında yerleşim inşaatları dondurulmazsa barış görüşmelerine dönmeyeceğini açıklamıştı.

Filistin lideri Mahmud Abbas, 3 bin ek konut inşaatı kararının ardından İsrail'e bir kez daha Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesinin durdurulması çağrısını yaptı.



Clinton: Barış hedefini sekteye uğratacak



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yeni yerleşim birimleri inşa edeceği açıklamasıyla ilgili olarak, bu tip faaliyetlerin müzakere edilmiş bir barış hedefine sekte vuracağını ifade etti.

İsrail halkı için kalıcı bir ateşkesin çok önemli olduğunu, ancak Filistinlilerin de daha iyisini hak ettiğini belirten Clinton, ''İsrail'in roketlerin tehdidini kabul edemeyeceği gibi, hiçbirimiz iki taraftaki halkın her birkaç yılda bir çatışma ortamına mahkum edildiği bir durumdan tatmin olamayız" dedi.

Katar ise, Filistin'in BM'de, ''üye olmayan gözlemci devlet'' statüsü kazanmasını "uluslararası hukuk ve meşruiyetin zaferi" olarak niteledi.



1967 sınırı



İsrail'in, 1967 sınırlarının bir devlet sınırı değil, ateşkes sınırı olduğunu, Batı Şeria'daki Filistin yönetimine ait toprakların da ihtilaflı sınırlar olduğunu ileri sürerek yerleşimcilere izin verdiği bildirildi.

BM ise, 1967 sınırları temelinde Filistin'e "gözlemci devlet" statüsü tanıdı.