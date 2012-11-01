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Dünya

İsrail'den 25 yıl sonra gelen itiraf

Ebu Cihad’ı bizzat kendisinin öldürdüğünü söyleyen Lev, 'Onun hakkında her dosyayı okudum. Sivillere yönelik korkunç eylemleri yüzünden ölümü hak etmişti' dedi

01 Kasım 2012 20:13

İsrail, Filistin Kurtuluş Örgütü’nü Yaser Arafat ile birlikte kuran ve onun yardımcısı olan “Ebu Cihad” lakaplı Halil el Vezir’e yönelik suikastı düzenlediğini ilk kez kabul etti.

Ebu Cihad, 1988 yılında Tunus’taki FKÖ karargahına düzenlenen bir baskında öldürülmüştü.

İsrail askeri sansür heyeti Ebu Cihad’ı öldüren İsrailli komando birliğinin komutanı Nahum Lev’in Yedioth Ahronoth gazetesiyle yaptığı ve bugüne kadar yayımlanamayan röportaja altı ay süren müzakerelerden sonra izin vererek bu konudaki gizliliği kaldırmış oldu.

2000 yılında ölmeden önce gazeteye konuşan Nahum Lev’e göre, operasyon Mossad tarafından planlandı ve Sayeret Matkal adlı elit komando birliği tarafından gerçekleştirildi.

Ebu Cihad’ı bizzat kendisinin öldürdüğünü söyleyen Lev, “Onun hakkında her dosyayı okudum. Sivillere yönelik korkunç eylemleri yüzünden ölümü hak etmişti. Onu tereddüt etmeden vurdum” diye konuştu

 

İsrailli komando kadın kılığına girdi

 

Operasyona katılan 26 komando Tunus’ta bir plaja ayak bastıktan sonra iki gruba ayrılmış. Ertesi gün Lev ve kadın kılığında bir başka komando akşam gezmesine çıkmış karı-koca gibi Ebu Cihad’ın bulunduğu eve yaklaşıp suikastı gerçekleştirmiş. Arafat’ın en yakın adamı olan Ebu Cihad 1987’de başlatılan İntifada’nın da başını çekmişti.

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