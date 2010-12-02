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Dünya

İSRAİL'DEKİ YANGINDA KONTROL KAYBEDİLDİ TEL AVİV (A.A)

02 Aralık 2010 23:17

-İSRAİL'DEKİ YANGINDA KONTROL KAYBEDİLDİ TEL AVİV (A.A) - 02.12.2010 - İsrail'in kuzeyinde, Karmel dağlarında başlayan yangın giderek genişlerken, Hayfa İtfaiyesi sözcüsü, "yangında tüm kontrolü yitirdiklerini" söyledi. İtfaiye sözcüsü Reshef Hezi Levi, Kanal 2 televizyonundaki açıklamasında, yangınla mücadele etmek için, söndürmede kullanılan kimyasalların tükendiğini ifade etti. ''Yangında tüm kontrolü kaybettik'' diye konuşan Levi, tüm İsraillilere söndürme çalışmalarına yardım çağrısında bulundu. İsrail'in dün akşamdan başlayarak Hanuka Bayramı'na girdiği ilk gün başlayan yangın felaketi nedeniyle, Hayfa kentinde hafta sonu yapılması öngörülen tüm bayram etkinlikleri iptal edildi.

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