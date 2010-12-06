-İSRAİL'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ TEL AVİV (A.A) - 06.12.2010 - İsrail'de geçen perşembe günü başlayan ve 50 bin dönüm orman alanını yok eden yangın, dün gece yarısı itibarıyla tümüyle söndürüldü. İtfaiye araçlarının bölgede kalarak, ormanlık alanda yeniden ortaya çıkabilecek ufak çaplı yangınlara müdahale edecekleri bildirildi. Yangın söndürme çalışmalarına katılan 10 ayrı ülkeden uçakların 192 kişilik ekibi için İsrail ordusunun farklı üslerinde, dün gece uğurlama törenleri düzenlendi, uğurlama törenleri bugün de devam edilecek. Uluslararası yardım ekibi personeline İsrail ordusunun madalyaları takıldı ve her bir delegasyona, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı İdo Nehustan tarafından birer plaket verildi. Ramat David askeri hava üssünün komutanı Albay Ronen Simhi, "olağanüstü bir işbirliğinin yapıldığını" belirtip, dil ve kültür engellerini aşan bir ortaklık sergilendiğini ifade etti. -"LİKUD MİLLETVEKİLİ TÜRK EKİBİNİ AĞIRLADI- Likudlu milletvekili, Necef ve Celile bölgelerinin kalkınmasından sorumlu Bakan yardımcısı Eyüp Kara, yangın çalışmalarına katılan ve bugün Lübnan'a geçecek olan Türk uçuş ekibini, dün gece kendi kasabası Dalyat El-Karmel'de, bir restoranda özel olarak ağırladı. 3'ü Türk, 3'ü İtalyan pilot ve yardımcı pilotlardan oluşan 13 kişilik yardım ekibini, Dalyat-El Karmel'deki restoranın girişinde, yüzlerce kişiyle birlikte karşılayan Eyüb Kara, İsrail halkı, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Şimon Peres adına teşekkürlerini iletti. Kendisi de Dalyat El-Karmelli olan Dürzi milletvekili Kara, yangın başlar başlamaz İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşüp, "hiç tereddüt etmeden Türkiye ile irtibata geçtiklerini ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan bu insani dram konusunda yardımlarını rica ettiklerini" dile getirdi. -BAŞBAKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye olarak verdikleri destekten ötürü özel olarak teşekkür eden Kara, İsrail'in bu boyutta bir yangın felaketi ile ilk kez karşı karşıya kaldığını belirtti ve "Böyle bir yangına hazırlıklı değildik" diye konuştu. Kara, soyadının, büyük bir ihtimalle Osmanlı dönemine uzanan bir anlamı bulunduğunu dile getirirken, İsrail ve Türkiye arasında, bölgede 400 yılı aşkın süren Osmanlı egemenliğinden dolayı, çok kuvvetli tarihi ve kültürel bağlar bulunduğunu söyledi. Eyüb Kara, "Bu tür insani boyutu olan felaketler herzaman ülkelerin ilişkilerini etkiler. Bu gelişmelerin Türkiye ile İsrail arasında bir yılı aşkın süredir yaşanan gerginliğin bir nebze yumuşamasına sebebiyet vermesini umuyoruz" dedi. İsrail'in de Türkiye'deki deprem felaketinde hiç tereddüt etmeden yardım ekibi yolladığını hatırlatan Kara, "Komşular arasında böyle şeylerin olması normal ve bu ilişkilerin geliştirilmesinde fayda var" diye konuştu. Türk ekibinin Başkanı, Kaptan pilot Süleyman Selçuk da perşembe günü aldıkları talimatın ardından hemen hazırlandıklarını anlattı. Selçuk, "Cuma sabahı hazırdık. İzin ve bürokratik işlemlerin bitirilmesini takiben İsrail'e hareket ettik. 2 adet CL-215 uçağı ile Hayfa'daki Ramat David askeri üssüne indik" dedi. -DAHA KIBRIS'TAYKEN DUMANLAR GÖRÜNÜYORDU- Süleyman Selçuk, İsrail'e doğru uçarken, henüz Kıbrıs adasının üzerinde iken, Karmel dağlarındaki yangının dumanlarının görüldüğünü belirtip, "Gerçekten çok büyük bir yangın olduğu belliydi" dedi. Hava üssünde çok iyi karşılandıklarını belirten Selçuk, "Bütün sortilerimizde askeri hava üssünü kullandığımızdan ve bölgeyi de iyi tanımadığımızdan ötürü kokpitte İsrailli bir pilot ile birlikte uçtuk. Denizden su dolumu yaptık" dedi.