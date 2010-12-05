-İSRAİL'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINIYOR TEL AVİV (A.A) - 05.12.2010 - İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinin etrafında bulunan ve ülkenin can damarlarından biri niteliğindeki dağlık Karmel bölgesinde geçen perşembe günü başlayan yangın ilk kez kontrol altına alınmaya başlandı. Bu sabah, ABD'den gelen ve "Süpertanker" adı verilen, bir kerede 80 tona yakın su atabilen dev söndürme uçağının da çalışmalara katılmasıyla, yangının kontrolüyle ilgili ilk kez olumlu açıklamalar geldi. İsrail İç Güvenlik Bakanı Yitzhak Aharonovitç, bugün yangın bölgesinde, Tirat Karmel'de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, binlerce dönüm alanın yanmasına yol açan yangında, ilk kez yanan alanların tümüyle ıslatılmasına yaklaştıklarını belirtti. İsrail İtfaiye ve kurtarma Hizmetleri Başkanı Şimon Romah, ordu radyosuna, ilk kez yangının kontrolünde daha iyi bir konuma geldiklerini ifade etti ancak güçlü rüzgarlardan yakındı. Yangın, 42 kişinin ölümüne yol açarken, halihazırda 100 bin dönümü aşkın Karmel ormanlık bölgesinin yaklaşık yarıya yakın bölümü yandı. Yanan ağaçların sayısı yaklaşık 5 milyon dolayında hesaplanırken, ilk tahminlere göre 900 milyon şekeli yanan evlerden olmak üzere, zararın toplam 3-4 milyar şekeli (yaklaşık 1 milyar dolar) bulduğu tahmin ediliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da hükümetin bölgede zarar gören alanların rehabilitasyonu için program başlatacağını duyurdu. Netanyahu, yangınla mücadelenin "özel bir savaş türü" olduğunu belirtirken, normal yangınların aksine, bu tür büyük yangınların farklı önlemler gerektirdiğini vurguladı. -35 UÇAK MÜCADELEDE- İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı İdo Nehustan da 35 uçağın çalışmalarda yer aldığını, halihazırda bunlardan 24'ünün yabancı ülkelerden olduğunu belirtti.