-İSRAİL'DEKİ ÇATIŞMADA 2 MİLLETVEKİLİ YARALANDI TEL AVİV (A.A) - 27.10.2010 - İsrail'de aşırı sağcı bir grubun, kuzeydeki Arap kenti Umm El Fahem'de yaptığı gösteri sırasında çıkan çatışmalarda bazı kişilerin yaralandığı, 9 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi. Yaralanan iki milletvekilinin İsrail parlamentosunun sol partilerinden Hadaş'ın milletvekilleri Arap asıllı Hanen Zuabi ile Afu Agbarya olduğu belirtildi. Kudüs'ten otobüslerle Umm El Fahem'e gelen 70 kadar aşırı sağcı, İsrail'deki İslami Hareket örgütünü protesto amacıyla sabah saatlerinde Umm El Fahem'deki İslami Hareket bürolarının yakınında gösteri yaptı. Aşırı sağcıların yürüyüşünün, yaklaşık 1500 dolayında emniyet gücünün koruması altında gerçekleştiği bildirildi. İsrail'deki İslam Hareketi, bir açıklama yaparak, polisin aşırı sağcıların kente gelişine izin vermesini kınadı. Bu arada, İsrail koalisyonunun azınlıklardan sorumlu bakanı İşçi partili Avişay Braverman, sağcıların Umm El Fahem protestosunun, "kentin Arap sakinlerini kışkırtmayı hedefleyen yıkıcı ve tehlikeli bir provokasyon" olduğunu söyledi. Aşırı sağcı göstericiler arasında yer alan İsrail parlamentosu'nun sağ partilerinden Ulusal Birlik milletvekili Michael Ben Ari, İslami Hareket'in "terör örgütü El kaide'nin bir parçası olduğunu" öne sürdü ve örgütün İsrail devletini yıkma tehdidinde bulunduğunu ve İsrail için İran'dan da tehlikeli olduğunu iddia etti. Aşırı sağcı liderlerden İtamar Ben-Gvir ise Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada, amaçlarının "üçüncü intifada çağrısında bulunan İslami Hareket'in yasadığı olduğu mesajını vermek" olduğunu söyledi. Aşırı sağcılar, ellerinde İsrail bayraklarıyla "teröristlere ölüm" sloganları atarken, polis göstericilerin taşıdıkları, İslami Hareket'in kuzey Bölgesi Sorumlusu Şeyh Raed Salah'ı hedef alan "Raed Salah'ı dışarı atın" "Teröristlere Ölüm" ibareleri yazılı pankartlara el koydu. -ÇATIŞMA- Filistinli gençler ve sol aktivistlerin ise aşırı sağcıları protesto amacıyla yollarda araba lastikleri yaktığı, barikatlar kurduğu ve göstericilere taşlarla saldırdığı kaydedildi. Aşırı sağcılar, bir saatten fazla süreyle kent girişinde gösterilerini yaptıktan sonra otobüsleriyle olay yerini terkederken, İsrail polisleri kent girişinde toplanan Filistinlileri dağıtmak için gözyaşartıcı bomba ve ses bombaları kullandı. Taş atan Filistinlilerden 9'unun gözaltına alındığı, polisin müdahalesi üzerine yaralananlar olduğu belirtildi. Kaç kişinin yaralandığı konusunda kesin bir bilgi verilmezken, yaralananlar arasında Filistinlilere destek için gelen Hadaş partisinden milletvekilleri Hanen Zuabi ile Afu Agbariya da bulunuyor. Yaralananlar arasındaki bulunan Filistin televizyonu kameramanı Ahmed Abbas ise polisin kendisine vurduğunu, kamerasının da zarar gördüğünü, polisin basın mensuplarına ve kent sakinlerine karşı şiddet kullandığını söyledi. Olaylarda ayrıca 4 İsrail polisinin de yaralandığı kaydedildi. Hadaş'ın, Umm El Fahem'li üyelerinden Afu Agbaria, sağcıların gösterisini "faşist bir provokasyon" olarak nitelendirdi. İsrailli aşırı sağcıları protesto edenler arasında, devlet olarak İsrail'in varlığını tanımayan aşırı dinci gruplardan Neturei Karta üyeleri de yer aldı. Bir grup Neturei Karta üyesi, Umm El Fahemliler yanında, İsrailli aşırı sağcıları ellerinde "Siyonist Katiller", "Araplara Evet, Siyonistlere Hayır" pankartlarıyla karşıladı.