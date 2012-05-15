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Dünya

İsrail'deki 1600 Filistinli tutuklu greve son verdi

Haftalardır açlık grevinde olan binlerce Filistinli tutuklunun, İsrail ile sağlanan uzlaşma sonrasında grevi sonlandırdıkları açıklandı

15 Mayıs 2012 14:28

 

Filistinli mahkûm hakları örgütü Kadura Fares, İsrail cezaevlerindeki yaklaşık bin 600 Filistinli tutuklunun haftalardır sürdürdükleri açlık grevini sonlandırdıklarını açıkladı.
 
Örgüt tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile uzlaşma sağlandığı belirtildi. "Jerusalem Post" adlı İsrail gazetesi, Filistinli tutukluların, cezaevlerindeki İsrailli güvenlik güçlerine karşı herhangi bir şiddet eyleminde bulunmayacaklarını taahhüt ettiklerine yer verdi.
 
Buna karşılık İsrail hükümeti, idari gözaltı uygulaması kapsamındaki bazı tutukluların serbest bırakılacağı ve tutuklu yakınlarının ziyaretlerine izin verileceği taahhüdünde bulundu.
 
 

'İsrail uzlaşmacı tavır sergiledi'

 
 
Filistin yönetiminin tutuklulardan sorumlu bakanı İsa Karaki, İsrail'in uzlaşmacı bir tavır sergilediğini açıkladı. Bakan, İsrail yönetiminin idari gözaltı uygulamasını tamamen kaldırmasa da sadece altı ay ile sınırlı tutacağını kaydetti.
 
İsrail'in idari gözaltı uygulaması ile tutuklular yargılanmadan gizli gerekçeler nedeniyle altı ayın üzerinde cezaevinde tutulabiliyor. Gözaltı süresinin genellikle uzadığı belirtiliyor. Hâlihazırda İsrail cezaevlerinde idari gözaltı uygulaması kapsamında en az 300 Filistinli tutuklunun bulunduğu bildiriliyor.
 
İsrail cezaevlerindeki bazı tutuklular, 17 Nisan'da idari gözaltı uygulamasını ve cezaevlerindeki kötü şartları protesto etmek için açlık grevi başlatmış, kısa sürede katılımın artması ile grev yapan tutukluların sayısı bin 600'e yükselmişti.
 
(Deutsche Welle Türkçe)
 
 

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