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Dünya

İsrail'de zayıf mankene yasak

İsrail Meclisi, yeme alışkanlığı bozukluğuyla mücadele için çalışmalar başlattı

20 Mart 2012 13:13

T24 - İsrail'de yeme alışkanlığı bozukluğuyla mücadele kapsamında reklamlarda çok zayıf mankenlerin kullanılması yasaklandı.

İsrail'de yasayla düzenlenen karar, aynı zamanda reklamlarda görev yapan mankenleri zayıf göstermek için yapılan teknik değişikliklerin açıkça belirtilmesini öngörüyor.

Yeme alışkanlığı bozukluğunun yayılmasıyla mücadele amacıyla hazırlanan yasa  dün geç saatlerde çıktı.

Yasaya ön ayak olan Dr, Rachel Adato, yeme bozukluğuyla savaşı sigarayla mücadeleyle bir tuttu.

Eleştirmenler, mankenlerin kilosunun değil, sağlık durumunun önemli olduğunu belirtiyor.

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