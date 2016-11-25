İsrail'de yangınlar: On binlerce kişi evlerini terk etti

İsrail'de 2 aylık kuraklığın ardından salı günü Kudüs dahil 13 noktada çıkan yangınlar, rüzgarın da etkisiyle genişledi.

İsrail polis şefi bazı yangınlarda 'kundaklama şüphesi' olduğunu söylerken, Başbakan Binyamin Netanyahu da bu tür saldırıları 'terör' olarak nitelendirdi.

Haaretz'in aktardığına göre Netanyahu, "Kundaklama nedeniyle çıkan her bir yangın her halükarda terör eylemidir. Biz de buna öyle yaklaşımda bulunacağız" açıklamasını yaptı.

Sağcı Şas partisinden Eğitim Bakanı Naftali Bennett de çıkan yangınlardan Filistinli Arapları sorumlu tutarken, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sadece bu ülkeye ait olmayanlar ülkeyi yakma kapasitesine sahiptir" iddiasını dile getirdi.

Sosyal medyada da yangınlar Arapça olarak #Israel_under_fire (İsrailYanıyor) etiketiyle en fazla tweet atılan etiketler arasına girdi.

Şimdiye kadar yangınlarla bağlantılı olarak 4 Filistinli gözaltına alındı.

Filistinliler yarın mahkemeye çıkacak.

Filistin Sivil Savunma İdaresi, İsrail hükümetinin yangınların söndürülmesi için yardım talebinde bulundu.

Filistin yönetimi, İsrail'den yardım talebine olumlu karşılık geldiğini açıkladı.