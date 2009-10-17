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Dünya

İsrail'de yangın: 2'si bebek, 6 kişi öldü

İsrail'de, bir evde çıkan yangında, aralarında 2 bebeğin de bulunduğu 6 kişinin cesedi çıkarıldı.

17 Ekim 2009 03:00

İsrail'de, Rişon Letzion kentinde bir evde çıkan yangında, aralarında 2 bebeğin de bulunduğu 6 kişinin cesedi çıkarıldı. Polis, kundaklama ve cinayetten şüpheleniyor.

Sabah saatlerinde çıkan yangının ardından, alevlerin bütünüyle sardığı belirtilen evde kurtarma ekipleri, 6 kişinin cesedine ulaştı. Ölenlerin hepsinin de muhtemelen aynı ailenin üyeleri olduğu belirtiliyor.
 
İtfaiyecilerin yangının olduğu eve ulaştığında, kapıyı kilitli buldukları ve ancak kırdıktan sonra içeri girebildikleri, evin içinde de cesetleri iki ayrı odada buldukları kaydedildi. Ölenlerin yaşlı bir çift ile 20 yaşlarında bir anne-baba, 3 yaşlarında bir kız çocuğu ve 3 aylık bir erkek bebek olduğu belirlendi.
 
İlk incelemelerde cesetlerde bıçak darbelerinin tespit edilmesi, ölümlerin yangından kaynaklanmadığını gösterdi. Polis, olayla ilgili soruşturma yürütüyor.

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