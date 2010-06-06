İsrail'de Türk şehitlerin anıtına salıdırı

T24 - İsrail'in güneyindeki en büyük kentlerinden Ber Şeva'da bulunan, Birinci Dünya Savaşı'nda şehit düşen Türklerin anısını simgeleyen anıta bir hafta içinde ikinci kez saldırıda bulunuldu.





Anıtın bulunduğu alandaki Türk bayrağı yakılırken, anıta da Türkiye karşıtı sloganlar yazıldı.

Ber Şeva Belediye Başkanı Rubik Danilowitz, saldırıyı kınayarak, "Bu bize uyan bir tavır değil" dedi.





Danilowitz, her iki saldırıyı düzenleyenlerin bir an önce yakalanması için polise başvurduklarını belirtti.





Birinci Dünya Savaşında Ber Şeva'da şehit olan 298 Türk'ün anısına 2002 yılında açılan anıtın bulunduğu alana, iki yıl önce de yine Ber Şeva Belediyesi tarafından Atatürk Meydanı adı verilmiş ve bir Atatürk büstü konulmuştu.

