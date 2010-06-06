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Dünya

İsrail'de Türk şehitlerin anıtına salıdırı

İsrail'de Ber Şeva'da bulunan, 1. Dünya Savaşı'nda şehit düşen Türkler'in anısını simgeleyen anıta ikinci kez saldırıda düzenlendi.

06 Haziran 2010 03:00

T24 - İsrail'in güneyindeki en büyük kentlerinden Ber Şeva'da bulunan, Birinci Dünya Savaşı'nda şehit düşen Türklerin anısını simgeleyen anıta bir hafta içinde ikinci kez saldırıda bulunuldu.


Anıtın bulunduğu alandaki Türk bayrağı yakılırken, anıta da Türkiye karşıtı sloganlar yazıldı.
Ber Şeva Belediye Başkanı Rubik Danilowitz, saldırıyı kınayarak, "Bu bize uyan bir tavır değil" dedi.


Danilowitz, her iki saldırıyı düzenleyenlerin bir an önce yakalanması için polise başvurduklarını belirtti.


Birinci Dünya Savaşında Ber Şeva'da şehit olan 298 Türk'ün anısına 2002 yılında açılan anıtın bulunduğu alana, iki yıl önce de yine Ber Şeva Belediyesi tarafından Atatürk Meydanı adı verilmiş ve bir Atatürk büstü konulmuştu.

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