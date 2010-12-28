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Dünya

İsrail'de tren yangını: 100'den fazla yaralı

İsrail'de Nahariya'dan Tel Aviv'e gitmekte olan trende çıkan yangında, 100'den fazla yolcu yaralandı.

28 Aralık 2010 02:00

T24 - İsrail'de Nahariya'dan Tel Aviv'e gitmekte olan trende çıkan yangında, 100'den fazla yolcu yaralandı.



Yolcuların çoğunun, alevlere boğulan trenden kendi çabalarıyla kaçmayı başardığı belirtilirken, yangına, trenin motorlarının birindeki elektrik kontağının neden olduğu sanılıyor.

Yolculardan biri, Ynet haber sitesine, sondan üçüncü vagonda aniden bir patlama sesi duyduklarını ve tüm vagonların bir anda keskin bir dumana boğulduğunu, trenin durmasıyla herkesin panik içinde kendisini dışarı attığını belirtti.

Bir başka yolcu ise yolcuların bazılarının diğer vagonlara kaçtıklarını, bazılarının trenin camlarını kırıp dışarı atladıklarını ifade etti.

İsrail demiryollarının eski bir çalışanı ise trende bir uyarı sisteminin bulunmadığını, makinistin ancak yolcuların çığlıklarını işittikten sonra treni durdurduğunu sandığını kaydetti.

İsrail radyosu ise Ulaştırma Bakanlığının olayı soruşturmak üzere bir komisyon oluşturulmasını planladığını duyurdu.

İsrail'de en son tren kazası 5 ay kadar önce meydana gelmiş, tren ile bir minibüsün çarpışması sonucunda 7 kişilik bir aile yok olmuştu.


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