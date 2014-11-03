T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail'de taş atmanın cezası 20 yıla çıkarıldı

İsrail taş atmanın cezasını 10 kat arttıran yasa tasarısını onayladı. Buna göe, taş atan kişiler 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek

03 Kasım 2014 14:45

İsrail parlamentosu taş atmaya 20 yıl hapis cezası öngören bir yasa tasarısını onayladı. Son dönemde özellikle Doğu Kudüs'te artan "artan araç taşlama eylemleri nedeniyle çıkartıldığı savunulan yasaya göre, mahkeme bir kişinin başka bir kişiye zarar verme niyetiyle taş attığını kanıtlarsa, 20 yıla kadar hapis cezası verebilecek.

Yasa ayrıca görevlerini yerine getirmelerini engellemek amacıyla polis araçlarına ya da polis memurlarına taş atanlara da hapis cezası öngörüyor. Mahkeme, "zarar verme niyetini" kanıtlayamazsa bile taş atan kişiye 10 yıl hapis cezası verebilecek. İsrail'deki mevcut yasalar böyle bir suçun cezası olarak maksimum 2 yıl hapis cezası öngörüyor.

İsrail Kabinesi'nden Aviçai Mandelblit'in önerisiyle gündeme alınan yasa tasarısı kabine tarafından onaylansa bile yürürlüğe girmesi için İsrail meclisi Knesset'in onayı gerekiyor.nİsrail medyası, son dönemde özellikle Doğu Kudüs’te hafif raylı tren hattı, otobüsler ve özel araçlara taş atma olaylarının arttığını ve yasa tasarısının bu nedenle hazırlandığını belirtiyor.

ETİKETLER

israiltaşprotesto20 yılhapisfilistindoğu kudüs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24