İsrail'de taş atmanın cezası 20 yıla çıkarıldı

İsrail parlamentosu taş atmaya 20 yıl hapis cezası öngören bir yasa tasarısını onayladı. Son dönemde özellikle Doğu Kudüs'te artan "artan araç taşlama eylemleri nedeniyle çıkartıldığı savunulan yasaya göre, mahkeme bir kişinin başka bir kişiye zarar verme niyetiyle taş attığını kanıtlarsa, 20 yıla kadar hapis cezası verebilecek.

Yasa ayrıca görevlerini yerine getirmelerini engellemek amacıyla polis araçlarına ya da polis memurlarına taş atanlara da hapis cezası öngörüyor. Mahkeme, "zarar verme niyetini" kanıtlayamazsa bile taş atan kişiye 10 yıl hapis cezası verebilecek. İsrail'deki mevcut yasalar böyle bir suçun cezası olarak maksimum 2 yıl hapis cezası öngörüyor.

İsrail Kabinesi'nden Aviçai Mandelblit'in önerisiyle gündeme alınan yasa tasarısı kabine tarafından onaylansa bile yürürlüğe girmesi için İsrail meclisi Knesset'in onayı gerekiyor.nİsrail medyası, son dönemde özellikle Doğu Kudüs’te hafif raylı tren hattı, otobüsler ve özel araçlara taş atma olaylarının arttığını ve yasa tasarısının bu nedenle hazırlandığını belirtiyor.