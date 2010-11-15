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Dünya

İSRAİL'DE, SİNAGOG SALDIRISINDA ÖLENLER ANILDI TEL AVİV (A.A)

15 Kasım 2010 14:45

-İSRAİL'DE, SİNAGOG SALDIRISINDA ÖLENLER ANILDI TEL AVİV (A.A) - 15.11.2010 - İsrail'deki Türkiyeliler Birliği, 7 yıl önce bugün İstanbul'da iki sinagoga düzenlenen bombalı saldırılarda ölen Türk ve Musevi vatandaşlarını andı. Türkiyeliler Birliği, Türkiye ve İsrail'in yanısıra, tüm ülkelerin artık bu tür acılara hedef olmamasını diledi. Türkiyeliler Birliği'nden Başkan Momo Uzsinay imzasıyla yapılan açıklamada, 15 Kasım 2003 tarihinde İstanbul'da Şişli Beth İsrael ve Neve Şalom sinagoglarına karşı eşzamanlı gerçekleştirilen terör saldırılarında yaşamlarını yitiren Türk vatandaşı Yahudiler ve Müslümanların hatıralarının saygı ile anıldığı belirtildi. Terör örgütlerinin küreselleşerek etki alanlarını genişletmeye devam ettiği, terörü önlemekle sorumlu devletlerin ise farklı nedenlerle biraraya gelemediklerinden yakınılan açıklamada, "Bu yüzden arada kalan boş ve denetimsiz sahalar terör odaklarının işine yaramaya devam ediyor. Her yerde insanların rahatını kaçıran güvenlik tedbirlerine rağmen, terör örgütleri öldürme niyetlerinde ısrar ediyorlar. Her gün buna tanık olmaya devam ediyoruz" denildi. Açıklamada, saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve Türkiye Musevi cemaatine bir kez daha taziye dilekleri iletilerek, İsrail'deki Türkiyelilerin, milliyet, din, dil, cinsiyet ve renk farkı gözetmeyen İstanbul'daki söz konusu cani saldırıyı lanetledikleri vurgulandı ve "Türkiye, İsrail ve tüm ülkelerin artık bu gibi acılara hedef olmamalarına dua ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

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