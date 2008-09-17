İsrail'de sandıktan Livni çıktı

İsrail'in tüm belli başlı televizyon kanalları, Kadima Partisi'nin sandık çıkış anketlerine göre, Kadima'nın yeni başkanını ve muhtemel Başbakan adayını ilan etti: Tzipi Livni.

Kanallara göre, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bayan Livni'nin oyları yüzde 47-49 arasında değişiyor. Livni'nin en yakın rakibi, eski Savunma Bakanı, kabinenin Ulaştırma Bakanı Şaul Mofaz'a ise yüzde 37 oy çıktığı belirtiliyor.

Kanal 10 Televizyonu, sandık çıkış sonuçlarına göre Livni'nin yüzde 49, Mofaz'ın da yüzde 37 oy aldığı tahminini duyurdu.

İkinci Kanal da oyların yüzde 48 Livni, yüzde 37 Mofaz olarak dağıldığını bildirdi.

Resmi devlet televizyonu Kanal 1 ise yüzde 47 Livni, yüzde 37 Mofaz olarak sonuç yayımladı.

Diğer adaylardan Meir Şetrit ile Avi Dichter'in oyları yüzde 7'şer olarak tahmin ediliyor. İlk sandık çıkış sonuçlarının gelmesiyle, Livni'nin karargâhında sevinç yaşanıyor ve kutlamalar yapılıyor.

Oy kullanımının sona geldiği saatlerde, Kadima üyelerinin sandığa gitme oranının yüzde 50'yi aştığı da belirtiliyor. Öte yandan, Livni'nin isteğiyle saat 23.00 e kadar uzatılan oy kullanma süresi, Mofaz'ın talebi üzerine yarım saat öne alınarak 10.30 da sona erdi.

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