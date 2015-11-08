İsrail’de saldırılar artıyor



İsrailli yetkililer, olaylar sonrası iki Filistinli saldırganın vurulduğunu duyurdu.

Ülkede artırılan güvenlik önlemlerine rağmen, ekim ayında başlayan silah, bıçak ya da arabayla yaralama olayları devam ediyor.

Son olaylar, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Washington ziyareti için yola çıkmak üzereyken yaşandı.

İlk olayda, bir Filistinli bir grup İsrailli’nin üzerine araba sürerek dördünü yaraladı. Filistinli sürücü, güvenlik güçlerince vurularak öldürüldü. İki İsrailli’nin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Bir başka olayda ise Filistinli bir kadın Batı Şeria yakınlarında bir güvenlik görevlisini bıçakladı ve aynı görevli tarafından vuruldu.

Üçüncü olayda bir İsrailli alışveriş yaparken iki Filistinli tarafından bıçaklandı. Saldırganların olay sonrası kaçtığı açıklandı.