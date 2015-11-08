T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İsrail’de saldırılar artıyor

Batı Şeria’da gün içinde bıçaklama ve arabayla kasten çarpma vakalarında 6 İsrailli yaralandı.

08 Kasım 2015 18:51


İsrailli yetkililer, olaylar sonrası iki Filistinli saldırganın vurulduğunu duyurdu.

Ülkede artırılan güvenlik önlemlerine rağmen, ekim ayında başlayan silah, bıçak ya da arabayla yaralama olayları devam ediyor.

Son olaylar, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Washington ziyareti için yola çıkmak üzereyken yaşandı.

İlk olayda, bir Filistinli bir grup İsrailli’nin üzerine araba sürerek dördünü yaraladı. Filistinli sürücü, güvenlik güçlerince vurularak öldürüldü. İki İsrailli’nin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Bir başka olayda ise Filistinli bir kadın Batı Şeria yakınlarında bir güvenlik görevlisini bıçakladı ve aynı görevli tarafından vuruldu.

Üçüncü olayda bir İsrailli alışveriş yaparken iki Filistinli tarafından bıçaklandı. Saldırganların olay sonrası kaçtığı açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BatıFilistinliBaşbakanı Benyamin Netanyahu WashingtonDeutsche Welle Türkçe AFP BS/TY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24