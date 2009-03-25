İsrail’de sağ ve sol, koalisyon için anlaştı

İsrail’de 10 Şubat’ta yapılan genel seçimlerin ardından hükümeti kurma görevini alan sağcı Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu, merkez soldaki İşçi Partisi Başkanı Ehud Barak ile koalisyon için anlaşmaya vardı.



Önceki gece bir araya gelerek koalisyon protokolü üzerinde çalışan iki parti temsilcileri, bir ön protokolde uzlaştılar. Protokol, dün akşam İşçi Partisi’nin kongresinde 507’ye karşı 680 delegenin oyuyla onaylandı.



Üzerinde uzlaşılan protokole göre, Ortadoğu barışı ve işbirliği için kapsamlı bir plan hazırlanacak, barış görüşmelerine devam edilecek ve halihazırdaki barış anlaşmalarına da uyulacak.



Kurulacak İsrail hükümeti, Batı Şeria’daki yasadışı Yahudi yerleşimlerinin ve Filistinlilerin yasa dışı inşaatlarının önlenmesine yönelik yasaların uygulanmasını sağlayacak.



İki parti arasında imzalanan ön protokol, İşçi Partisi lideri Ehud Barak’ın tüm siyasi ve savunma ile ilgili kararlarda yer almasını öngörüyor. Netanyahu, kendi döneminde İşçi Partisi’ne Knesset’teki (İsrail Parlamentosu) Savunma ve Dışişleri Komisyonu’nun Başkanlığı’nı da söz verdi.



İşçi Partisi dışında İsrail Evimiz ve Şas partileriyle de anlaşan Netanyahu, 120 üyeli Knesset’te 53 milletvekilinin desteğini sağlamış durumda. İşçi Partisi’nin de koalisyona katılması halinde bu sayı 66’ya yükselecek.